Yasemin Şefkatli ve oğulları tatilde: İlk denizimiz hayırlı olsun

İdo Tatlıses ile mutlu birlikteliğini 2021 yılında evlilikle taçlandıran ve şimdilerde ikiz oğullarıyla ilgilenen Yasemin Şefkatli, bebeklerle birlikte Çeşme'ye gitti. Şefkatli, eşi İdo ile oğullarını ilk kez denize götürdüğü anları takipçileriyle paylaştı.

Yasemin Şefkatli ve oğulları tatilde: İlk denizimiz hayırlı olsun - 1

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerinine ise Sinan Emir adını vermişti.

N-LIFE HABERLERİ

Yasemin Şefkatli ve oğulları tatilde: İlk denizimiz hayırlı olsun - 2

OĞULLARININ YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

Şimdilerde oğullarıyla ilgilenen Şefkatli, geçtiğimiz hafta ikizlerin yüzünü ilk kez göstermişti.

Yasemin Şefkatli ve oğulları tatilde: İlk denizimiz hayırlı olsun - 3

Şefkatli'nin "Biraz çılgın aile" notunu düştüğü kareler büyük ilgi görmüştü. Ayel ve Emir, babaları İdo Tatlıses'e benzetilmişti.

Yasemin Şefkatli ve oğulları tatilde: İlk denizimiz hayırlı olsun - 4

Bebekleriyle sık sık objektif karşısına geçen Şefkatli ve ailesi tatil için Çeşme'ye gitti.

Yasemin Şefkatli ve oğulları tatilde: İlk denizimiz hayırlı olsun - 5

İKİZLER İLK KEZ DENİZDE

Ünlü isim, son olarak oğullarını denizle tanıştırdığı anı "İlk denizimiz hayırlı olsun" notuyla paylaştı.

Yasemin Şefkatli ve oğulları tatilde: İlk denizimiz hayırlı olsun - 6

"AKILLARI KALDI"

Deniz sonrası bir kare daha paylaşan Şefkatli, "Çıktık ama akılları denizde kaldı" ifadelerini kullandı.

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