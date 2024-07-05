Yasemin Şefkatli ve oğulları tatilde: İlk denizimiz hayırlı olsun
İdo Tatlıses ile mutlu birlikteliğini 2021 yılında evlilikle taçlandıran ve şimdilerde ikiz oğullarıyla ilgilenen Yasemin Şefkatli, bebeklerle birlikte Çeşme'ye gitti. Şefkatli, eşi İdo ile oğullarını ilk kez denize götürdüğü anları takipçileriyle paylaştı.
İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerinine ise Sinan Emir adını vermişti.