Yasemin Şefkatli ve oğulları tatilde: İlk denizimiz hayırlı olsun

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerinine ise Sinan Emir adını vermişti.