Yasemin Şefkatli'den eşi İdo Tatlıses ve oğullarıyla yeni kareler: Aşık oldum

"BİRBİRİMİZE YAPIŞIK YAŞIYORUZ"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Saba Tümer’le Bu Yaz adlı YouTube programına konuk olan ünlü çiftten İdo Tatlıses, eşi Yasemin Tatlıses’in yanından ayrılamadığını “Yasemin'e çok alıştım. Hep yan yana olalım istiyorum" sözleriyle ifade etmişti.

Yasemin Şefkatli Tatlıses ise “İnsanlar kıskançlık gibi algılıyor ama hiç öyle değil, biz birbirimize çok yapışık yaşıyoruz” demişti.