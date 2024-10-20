Yasemin Şefkatli'den eşi İdo Tatlıses ve oğullarıyla yeni kareler: Aşık oldum

2021 yılından bu yana İdo Tatlıses ile mutlu beraberliği süren Yasemin Şefkatli, yaklaşık 9 ay önce ikiz oğullarını kucağına almıştı. Şimdilerde bebekleriyle ilgilenen ünlü isim, ailesiyle yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Yasemin Şefkatli'den eşi İdo Tatlıses ve oğullarıyla yeni kareler: Aşık oldum - 1

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Yasemin Şefkatli'den eşi İdo Tatlıses ve oğullarıyla yeni kareler: Aşık oldum - 2

İLK KEZ ANNE-BABA OLDULAR

İlk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Tatlıses çifti, şimdilerde anne-baba olmanın keyfini çıkarıyor.

Yasemin Şefkatli'den eşi İdo Tatlıses ve oğullarıyla yeni kareler: Aşık oldum - 3

Zaman zaman eşi ve çocuklarıyla mutlu karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Yasemin Şefkatli, bu pozlara yenilerini ekledi.

Yasemin Şefkatli'den eşi İdo Tatlıses ve oğullarıyla yeni kareler: Aşık oldum - 4

Yasemin Şefkatli, ilk olarak "İyi pazarlar efendim" diyerek Ayel'in fotoğrafını paylaştı.

Yasemin Şefkatli'den eşi İdo Tatlıses ve oğullarıyla yeni kareler: Aşık oldum - 5

"BÜYÜKANNEYİ GÖRMEYE GİDİYORUZ"

Ardından Emir ile selfie çeken ünlü isim, "Büyükanneyi görmeye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yasemin Şefkatli'den eşi İdo Tatlıses ve oğullarıyla yeni kareler: Aşık oldum - 6

Eşi İdo Tatlıses ve Ayel'i fotoğraflayan Şefkatli, "Ay aşık oldum. Yeni yeniden" dedi.

Yasemin Şefkatli'den eşi İdo Tatlıses ve oğullarıyla yeni kareler: Aşık oldum - 7

"ANNEANNEM"

İki çocuk annesi ünlü isim, son olarak oğulları ve anneannesini "Anneannem" diyerek nazar boncuğuyla paylaştı.

Yasemin Şefkatli'den eşi İdo Tatlıses ve oğullarıyla yeni kareler: Aşık oldum - 8

"BİRBİRİMİZE YAPIŞIK YAŞIYORUZ"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Saba Tümer’le Bu Yaz adlı YouTube programına konuk olan ünlü çiftten İdo Tatlıses, eşi Yasemin Tatlıses’in yanından ayrılamadığını “Yasemin'e çok alıştım. Hep yan yana olalım istiyorum" sözleriyle ifade etmişti.

Yasemin Şefkatli Tatlıses ise “İnsanlar kıskançlık gibi algılıyor ama hiç öyle değil, biz birbirimize çok yapışık yaşıyoruz” demişti.

Yasemin Şefkatli'den eşi İdo Tatlıses ve oğullarıyla yeni kareler: Aşık oldum - 9

Tatlıses, "Bizim aramızda öyle kıskançlık, 'Şuraya gidemezsin', 'Buraya gidemezsin' yoktur. Biz sadece birbirimize çok bağlı yaşadığımız için bazı şeyleri yapıyoruz veya yapmıyoruz" demişti.

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