Yasemin Şefkatli'den eşi İdo Tatlıses ve oğullarıyla yeni kareler: Aşık oldum
2021 yılından bu yana İdo Tatlıses ile mutlu beraberliği süren Yasemin Şefkatli, yaklaşık 9 ay önce ikiz oğullarını kucağına almıştı. Şimdilerde bebekleriyle ilgilenen ünlü isim, ailesiyle yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.