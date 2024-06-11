Yasemin Şefkatli'den ikiz oğulları Ayel ve Emir ile yeni pozlar
İdo Tatlıses ile mutlu bir birlikteliği olan ve yaklaşık 6 ay önce ikiz bebeklerini dünyaya getiren Yasemin Şefkatli, şimdilerde anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Oğullarıyla sık sık paylaşım yapan ünlü isim, bu karelere bir yenisini daha ekledi.
İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile birlikteliğinden olan oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i dünyaya getirmişti.