Yasemin Şefkatli'den ikiz oğulları Ayel ve Emir ile yeni pozlar

"BENİ ANNE YAPTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Yasemin Şefkatli, Anneler Günü'nü "İdo'm, Ayel'im, Emir'im beni anne yaptığınız için asıl ben size teşekkür ederim. Sizi seviyorum... Tüm annelerin ve anne adaylarının günü kutlu olsun. İyi ki varsınız" notuyla kutlamıştı.