Yasemin Şefkatli'den ikiz oğulları Ayel ve Emir ile yeni pozlar

İdo Tatlıses ile mutlu bir birlikteliği olan ve yaklaşık 6 ay önce ikiz bebeklerini dünyaya getiren Yasemin Şefkatli, şimdilerde anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Oğullarıyla sık sık paylaşım yapan ünlü isim, bu karelere bir yenisini daha ekledi.

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğulları Ayel ve Emir ile yeni pozlar - 1

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile birlikteliğinden olan oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz bebekleri İbrahim Ayel  ve Sinan Emir'i dünyaya getirmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğulları Ayel ve Emir ile yeni pozlar - 2

Şimdilerde oğullarıyla ilgilenen ve zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Yasemin Şefkatli'den yeni kareler geldi.

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğulları Ayel ve Emir ile yeni pozlar - 3

İlk olarak ayna pozunun takipçleriyle paylaşan ünlü isim, ardından oğulları kucağındayken poz verdi.

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğulları Ayel ve Emir ile yeni pozlar - 4

Şefkatli'nin "Instagram ve gerçeklik" notunu düştüğü karelere binlerce beğeni ve yorum geldi.

Gelini ve torunlarına kayıtsız kalamayan Derya Tuna da Yasemin Şefkatli'ye "Aşksınız siz" yorumunu yaptı.

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğulları Ayel ve Emir ile yeni pozlar - 5

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Şefkatli daha sonra da Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i paylaştı. İkizlerin yüzlerini göstermeyi tercih etmeyen ünlü isim, kural bozmadı.

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğulları Ayel ve Emir ile yeni pozlar - 6

"BENİ ANNE YAPTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Yasemin Şefkatli, Anneler Günü'nü "İdo'm, Ayel'im, Emir'im beni anne yaptığınız için asıl ben size teşekkür ederim. Sizi seviyorum... Tüm annelerin ve anne adaylarının günü kutlu olsun. İyi ki varsınız" notuyla kutlamıştı.

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