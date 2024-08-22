Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla 7. ay pozu

İdo Tatlıses ile 2021 yılından bu yana mutlu beraberliği devam eden Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz oğullarını dünyaya getirdi. Şimdilerde oğullarıyla ilgilenen ve Bodrum'da olan ünlü isim, 7 aylık olan ikizleriyle objektif karşısına geçti.

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla 7. ay pozu - 1

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla 7. ay pozu - 2

Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini yaşayan ve oğullarıyla ilgilenen Tatlıses çifti, Çeşme'nin ardından Bodrum'a gitti.

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla 7. ay pozu - 3

Bodrum'da tatilin tadını çıkaran ünlü çiftin ikizleri Sinan Emir ve İbrahim Ayel, bugün 7 aylık oldu.

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla 7. ay pozu - 4

Yasemin Şefkatli de ikizlerinin 7’nci ayı için çocuklarıyla objektif karşısına geçti.

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla 7. ay pozu - 5

Ünlü isim, paylaşımına "7.ay... Poz vermeyi sevmiyor bazılarımız" notunu düştü.

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla 7. ay pozu - 6

İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna da Şefkatli'nin paylaşımına kayıtsız kalamadı ve "Dünyanın en güzel meyvesi evlat" yorumunu yaptı.

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla 7. ay pozu - 7

"İKİSİNİN AĞLAMA SESİYLE HAYATIM BAŞKA ANLAM KAZANDI"

Öte yandan Yasemin Şefkatli, aylar önce hamilelikte yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaşmıştı.

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla 7. ay pozu - 8

3 ay boyunca mide bulantısı yaşadığını anlatan ve ardından böbrek enfeksiyonu geçirdiğini açıklayan Şefkatli, "20 Ocak gecesi bir sancı başladı. Apar topar hastaneye gittik ve iki gün boyunca doğumu bekledim. 22 Ocak sabahı ikisinin de ağlama sesiyle hayatım başka bir anlam kazandı" ifadelerini kullanmıştı.

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