Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla paylaşım: Ayel'in sağlık durumuyla ilgili güzel haberi duyurdu
İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği ve ikiz oğulları olan Yasemin Şefkatli, İbrahim Ayel ve Sinan Emir'le objektif karşısına geçti. Oğullarıyla arabada poz veren ünlü isim, kalp rahatsızlığı yaşayan Ayel ile ilgili güzel haberi de takipçileriyle paylaştı.
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile 2021 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz ocak ayında ilk çocuklarını kucağına aldı.