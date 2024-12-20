Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla paylaşım: Ayel'in sağlık durumuyla ilgili güzel haberi duyurdu

İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği ve ikiz oğulları olan Yasemin Şefkatli, İbrahim Ayel ve Sinan Emir'le objektif karşısına geçti. Oğullarıyla arabada poz veren ünlü isim, kalp rahatsızlığı yaşayan Ayel ile ilgili güzel haberi de takipçileriyle paylaştı.

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla paylaşım: Ayel'in sağlık durumuyla ilgili güzel haberi duyurdu - 1

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile 2021 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz ocak ayında ilk çocuklarını kucağına aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla paylaşım: Ayel'in sağlık durumuyla ilgili güzel haberi duyurdu - 2

İKİZ OĞULLARI OLDU

İkiz oğulları olan ünlü çift, bebeklerden birine İbrahim Ayel, diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla paylaşım: Ayel'in sağlık durumuyla ilgili güzel haberi duyurdu - 3

Şimdilerde ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Yasemin Şefkatli, ikiz oğullarıyla objektif karşısına geçti.

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla paylaşım: Ayel'in sağlık durumuyla ilgili güzel haberi duyurdu - 4

Ünlü isim, oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'le arabada poz verdi.

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla paylaşım: Ayel'in sağlık durumuyla ilgili güzel haberi duyurdu - 5

"BEKLERKEN ÇILDIRDIK"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yasemin Şefkatli, paylaşımına "Şükür... Beklerken çıldırdık" notunu düştü.

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla paylaşım: Ayel'in sağlık durumuyla ilgili güzel haberi duyurdu - 6

Yasemin Şefkatli, kalp rahatsızlığı yaşayan ve iki kez operasyon geçiren Ayel ile ilgili güzel haberi de duyurdu.

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla paylaşım: Ayel'in sağlık durumuyla ilgili güzel haberi duyurdu - 7

"BİTTİ, GİTTİ DİYELİM"

Ünlü isim, "Bugün Ayelikom için güzel haberler aldık. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Hadi bitti, gitti diyelim" ifadelerini kullandı.

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla paylaşım: Ayel'in sağlık durumuyla ilgili güzel haberi duyurdu - 8

"İDO MÜTHİŞ BİR BABA"

Öte yandan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz aylarda bir davete katılmış ve muhabirlerle sohbet etmişti. Ünlü isim, "İdo Tatlıses nasıl bir baba?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Müthiş bir baba. İdo şu ara çok çalışıyor ama çocuklara o kadar güzel zaman ayırıyor ki çok mutlu oluyorum."

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla paylaşım: Ayel'in sağlık durumuyla ilgili güzel haberi duyurdu - 9

"İBRAHİM AYEL ADININ HAKKINI VERİYOR"

İkiz oğulları ile ilgili de konuşan Şefkatli "Biri daha baskın biri daha güler yüzlü. İbrahim Ayel daha ağır, adının hakkını veriyor. Sinan Emir daha güleç, neşeli. İkisi de çok şeker ama Ayel daha ağır bir bebek. Bakalım büyüdükçe nasıl olacaklar?" demişti.

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