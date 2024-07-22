Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla yeni kareler: Sizinle geçen her saniyeye şükürler olsun
2021 yılından bu yana mutlu beraberlikleri devam eden Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, 22 Ocak'ta ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde ikiz oğullarıyla tatilde olan ünlü çiftten Şefkatli, oğullarının 6. ayı için kareler paylaştı.
Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.