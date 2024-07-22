Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla yeni kareler: Sizinle geçen her saniyeye şükürler olsun

2021 yılından bu yana mutlu beraberlikleri devam eden Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, 22 Ocak'ta ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde ikiz oğullarıyla tatilde olan ünlü çiftten Şefkatli, oğullarının 6. ayı için kareler paylaştı.

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla yeni kareler: Sizinle geçen her saniyeye şükürler olsun - 1

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla yeni kareler: Sizinle geçen her saniyeye şükürler olsun - 2

Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini yaşayan ve oğullarıyla ilgilenen Tatlıses çifti, tatile çıktı.

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla yeni kareler: Sizinle geçen her saniyeye şükürler olsun - 3

OĞULLARININ YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

Çeşme'ye giden Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda  ikizlerin yüzünü ilk kez göstermişti. Ayel ve Emir, babaları İdo Tatlıses'e benzetilmişti.

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla yeni kareler: Sizinle geçen her saniyeye şükürler olsun - 4

Bebekleriyle sık sık objektif karşısına geçen ünlü çiftten Şefkatli, 6 aylık olan oğullarının yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla yeni kareler: Sizinle geçen her saniyeye şükürler olsun - 5

Yasemin Şefkatli, paylaşımına "6.ay... Sizinle geçen her saniyeye binlerce kez şükürler olsun" ifadelerini not düştü.

Yasemin Şefkatli'den ikiz oğullarıyla yeni kareler: Sizinle geçen her saniyeye şükürler olsun - 6

DERYA TUNA'DAN YORUM

Oğlu, gelini ve torunlarına kayıtsız kalamayan Derya Tuna da Şefkatli'nin paylaşımına "Kuzularım, nefeslerim" yorumunu yaptı.

DAHA FAZLA GÖSTER