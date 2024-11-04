Yasemin Şefkatli'den mutlu aile pozu: Benim enerji depom
Şarkıcı İdo Tatlıses ile 2021 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024 tarihinde ikiz oğullarını kucağına almıştı. Şimdilerde bebekleriyle ilgilenen ünlü isim, eşi ve çocuklarıyla yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.
Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.