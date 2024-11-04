Yasemin Şefkatli'den mutlu aile pozu: Benim enerji depom

Şarkıcı İdo Tatlıses ile 2021 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024 tarihinde ikiz oğullarını kucağına almıştı. Şimdilerde bebekleriyle ilgilenen ünlü isim, eşi ve çocuklarıyla yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.

Yasemin Şefkatli'den mutlu aile pozu: Benim enerji depom - 1

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Yasemin Şefkatli'den mutlu aile pozu: Benim enerji depom - 2

İLK KEZ ANNE-BABA OLDULAR

İlk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Tatlıses çifti, şimdilerde anne-baba olmanın keyfini çıkarıyor.

Yasemin Şefkatli'den mutlu aile pozu: Benim enerji depom - 3

Zaman zaman eşi ve çocuklarıyla mutlu karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Yasemin Şefkatli, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

Yasemin Şefkatli'den mutlu aile pozu: Benim enerji depom - 4

İKİZLERLE YENİ KARE

Eşi İdo Tatlıses ve ikiz oğullarıyla poz veren Yasemin Şefkatli, mutlu aile fotoğrafını "Benim enerji depom" notuyla paylaştı.

Yasemin Şefkatli'den mutlu aile pozu: Benim enerji depom - 5

"BİRBİRİMİZE YAPIŞIK YAŞIYORUZ"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Saba Tümer’le Bu Yaz adlı YouTube programına konuk olan ünlü çiftten İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli’nin yanından ayrılamadığını “Yasemin'e çok alıştım. Hep yan yana olalım istiyorum" sözleriyle ifade etmişti.

Yasemin Şefkatli ise “İnsanlar kıskançlık gibi algılıyor ama hiç öyle değil, biz birbirimize çok yapışık yaşıyoruz” demişti.

Yasemin Şefkatli'den mutlu aile pozu: Benim enerji depom - 6

Ünlü isim, "Bizim aramızda öyle kıskançlık, 'Şuraya gidemezsin', 'Buraya gidemezsin' yoktur. Biz sadece birbirimize çok bağlı yaşadığımız için bazı şeyleri yapıyoruz veya yapmıyoruz" demişti.

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