Yasemin Şefkatli'den oğlu Ayel ile yeni kare

2021 yılından bu yana mutlu beraberlikleri devam eden Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, 22 Ocak'ta ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde ikiz oğullarıyla tatilde olan ünlü çiftten Şefkatli, ikizlerden Ayel ile fotoğrafını paylaştı.

Yasemin Şefkatli'den oğlu Ayel ile yeni kare - 1

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Yasemin Şefkatli'den oğlu Ayel ile yeni kare - 2

Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini yaşayan ve oğullarıyla ilgilenen Tatlıses çifti, tatilin tadını çıkarıyor.

Yasemin Şefkatli'den oğlu Ayel ile yeni kare - 3

Önce Çeşme'ye giden ve şimdilerde Bodrum'da olan ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, ikizlerden Ayel ile fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Yasemin Şefkatli'den oğlu Ayel ile yeni kare - 4

ANNE-OĞUL POZU

Şekatli'nin "2024 yaz" notunu düştüğü fotoğrafların arasında yer alan anne-oğul pozu büyük ilgi gördü.

Yasemin Şefkatli'den oğlu Ayel ile yeni kare - 5

İDO TATLISES VE DERYA TUNA KAYITSIZ KALAMADI

Eşi ve oğluna kayıtsız kalamayan İdo Tatlıses, kalp emojileriyle yorum yaparken; Derya Tuna da gelini ve torununa "Sizi verene kurban olurum" diye seslendi.

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