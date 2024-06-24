Yasemin Şefkatli'den oğulları Emir ve Ayel ile yeni kareler

İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan ve yaklaşık 6 ay önce ikiz bebeklerini kucağına alan Yasemin Şefkatli, şimdilerde anneliğin keyfini yaşıyor. Ünlü isim, son olarak oğulları kucağındayken çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Yasemin Şefkatli'den oğulları Emir ve Ayel ile yeni kareler - 1

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılından bu yana mutlu evliliği süren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerinine ise Sinan Emir adını vermişti.

N-LIFE HABERLERİ

Yasemin Şefkatli'den oğulları Emir ve Ayel ile yeni kareler - 2

Şimdilerde oğullarıyla ilgilenen Yasemin Şefkatli, zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Yasemin Şefkatli'den oğulları Emir ve Ayel ile yeni kareler - 3

Geçtiğimiz haftalarda artık oğullarının yüzünü göstermek istediğini ifade eden ancak bunu İdo ile konuşacağını söyleyen ünlü isim, bebekleriyle tek tek objektif karşısına geçti.

Yasemin Şefkatli'den oğulları Emir ve Ayel ile yeni kareler - 4

OĞULLARIYLA OBJEKTİF KARŞISINDA

İlk olarak Emir ile fotoğrafını paylaşan Şefkatli, ardından kalbindeki sorun nedeniyle iki operasyon geçiren Ayel ile poz verdi.

Yasemin Şefkatli'den oğulları Emir ve Ayel ile yeni kareler - 5

Kural bozmayan Yasemin Şefkatli, 6 aylık oğullarının yüzünü göstermedi.

Yasemin Şefkatli'den oğulları Emir ve Ayel ile yeni kareler - 6

"İLK 3 AY YATAKTAN KALKAMADIM"

Öte yandan doğum sonrası hamilelikte yaşadığı zorlukları anlatan Yasemin Şefkatli, ilk 3 ay ciddi bulantılar yaşadığını "5 kilo verdim. Yataktan kalkamıyordum, lavaboya sürünerek gidiyorum" sözleriyle aktarmıştı.

Yasemin Şefkatli'den oğulları Emir ve Ayel ile yeni kareler - 7

"BEBEKLERİN YAŞAMA TUTUNMASI İÇİN SIKI BİR DİYET UYGULADIM"

Sonrasında böbrek enfesiyonu geçirdiğini anlatan ünlü isim, bebeklerden Ayel'in kalbinde sorun olduğunu öğrendiğinde korktuğunu ardından onların yaşama tutunması için sıkı bir diyet uyguladığını aktarmıştı.

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