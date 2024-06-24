Yasemin Şefkatli'den oğulları Emir ve Ayel ile yeni kareler
İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan ve yaklaşık 6 ay önce ikiz bebeklerini kucağına alan Yasemin Şefkatli, şimdilerde anneliğin keyfini yaşıyor. Ünlü isim, son olarak oğulları kucağındayken çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılından bu yana mutlu evliliği süren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerinine ise Sinan Emir adını vermişti.