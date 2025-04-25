Yasemin Şefkatli'nin ikiz oğulları ameliyat oldu: Son durumlarını paylaştı

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin oğulları Emir ve Ayel gözlerindeki sorun nedeniyle operasyon geçirdi. Yeni bir paylaşım yapan ünlü isim hem ikizlerin son durumu hakkında bilgi verdi hem de mutlu aile pozlarını yayınladı.

Yasemin Şefkatli'nin ikiz oğulları ameliyat oldu: Son durumlarını paylaştı - 1

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile 2021 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz ocak ayında ilk çocuklarını kucağına aldı.

İkiz oğulları olan ünlü çift, bebeklerden birine İbrahim Ayel, diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Yasemin Şefkatli'nin ikiz oğulları ameliyat oldu: Son durumlarını paylaştı - 2

İKİZLER AMELİYAT OLDU

Ünlü çiftin 1 yaşındaki oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel, gözlerindeki sorun nedeniyle operasyon geçirdi. Şefkatli, oğullarının son durumunu paylaştı.

Yasemin Şefkatli'nin ikiz oğulları ameliyat oldu: Son durumlarını paylaştı - 3

"BİZ EVE GELDİK"

Eve geldiklerini belirten ünlü isim, "Biz eve geldik bu arada. Biraz huzursuzluk biraz şişlik dışında bence iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Yasemin Şefkatli'nin ikiz oğulları ameliyat oldu: Son durumlarını paylaştı - 4

TAKİPÇİLERİNE SÜRECİ ANLATTI

Bir paylaşım daha yapan Şefkatli, "Şimdi süreci çok soran olduğu için kısaca özet geçeyim. Bizim doğuştan gözyaşı kanallarımız tıkalıydı. 1 yaşa kadar masaj önerdiler sonra açılmazsa minik bir operasyon dediler. Tabii etrafımda bunu yaşayanlara da sordum bir çoğu bizim sonradan kendiliğinden açıldı. Yaptırmayın işlemi dedi. Şimdi bu öyle bir şey ki çocuklar her sabah gözleri enfeksiyon gibi çapaklı şekilde uyanıyor, açamıyor ve sürekli gözlerini kaşımaktan yara yapıyor, tahriş ediyor. Artık bekleyelim diyemiyorsun o noktada kalıcı olabilir deniyor... Dolayısıyla burada doktor kontrolü de çok önemli. İçimiz rahat etsin diye belki bir iki fikir daha alırsınız başka doktorlardan, bazen tekrar kapanma ihtimali de oluyormuş. Şimdi ilaçlarımızı kullanıp birkaç gün daha masaja devam edip göreceğiz. Her zaman iyisini düşünüyorum, geçti bitti" ifadelerini kullandı.

Yasemin Şefkatli'nin ikiz oğulları ameliyat oldu: Son durumlarını paylaştı - 5

"BENİM ERKEKLER"

Şefkatli ardından eşi İdo Tatlıses ve oğullarıyla verdikleri pozları "Benim erkekler" notuyla paylaştı.

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