Yasemin Şefkatli'nin ikiz oğulları ameliyat oldu: Son durumlarını paylaştı
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin oğulları Emir ve Ayel gözlerindeki sorun nedeniyle operasyon geçirdi. Yeni bir paylaşım yapan ünlü isim hem ikizlerin son durumu hakkında bilgi verdi hem de mutlu aile pozlarını yayınladı.
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile 2021 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz ocak ayında ilk çocuklarını kucağına aldı.
İkiz oğulları olan ünlü çift, bebeklerden birine İbrahim Ayel, diğerine ise Sinan Emir adını verdi.