Yasmin Erbil ev hapsindeki babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu: Yine TikTok'a girmiş

"YİNE TIKTOK'A GİRMİŞ"

Babasını sık sık ziyarete gittiğini belirten Yasmin Erbil sözlerine " TikTok'a giriyor. Biz normalde uyarıyoruz onu ama yine girmiş. Seviyor orada insanlarla olmayı. Şu anda ekrana çıkmadığı için o tatmini orada alıyor. Normalde babalar uyarır bizde tam tersi. Babam çok iyi ve sağduyulu bir insandır güveniyorum ona böyle şeyler olmayacak bir daha. Klasik babam..." diye devam etti.

28 yaşındaki Yasmin Erbil, "Onun kızı olmak çok zor ve yorucu. Yaşlandım" dedi.