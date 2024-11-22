Yasmin Erbil ev hapsindeki babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu: Yine TikTok'a girmiş

Yasmin Erbil, yasadışı bahise teşvik soruşturmasında ev hapsine çarptırılan babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu. Yasmin Erbil "TikTok'a giriyor. Biz normalde uyarıyoruz onu ama yine girmiş" dedi.

Yasmin Erbil ev hapsindeki babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu: Yine TikTok'a girmiş - 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yasadışı bahis reklamlarını teşvik eden ünlüler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kimliği belirlenen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil var.

Mahkeme, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in için ev hapsi ile serbest bırakılmasına karar verdi. Serbest bırakıldıktan sonra pişman olduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil şimdilerde sadece izinler dahilinde hastaneye gidip gelebiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Yasmin Erbil ev hapsindeki babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu: Yine TikTok'a girmiş - 2

Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre; "Stresten egzaması arttı o kadar zor bir süreç oldu ki onun için. Sürekli egzama kremini sür diyoruz. Şimdi dışarı da çıkamıyor onun stresi var" dedi.

Yasmin Erbil ev hapsindeki babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu: Yine TikTok'a girmiş - 3

"YİNE TIKTOK'A GİRMİŞ"

Babasını sık sık ziyarete gittiğini belirten Yasmin Erbil sözlerine " TikTok'a giriyor. Biz normalde uyarıyoruz onu ama yine girmiş. Seviyor orada insanlarla olmayı. Şu anda ekrana çıkmadığı için o tatmini orada alıyor. Normalde babalar uyarır bizde tam tersi. Babam çok iyi ve sağduyulu bir insandır güveniyorum ona böyle şeyler olmayacak bir daha. Klasik babam..." diye devam etti.

28 yaşındaki Yasmin Erbil, "Onun kızı olmak çok zor ve yorucu. Yaşlandım" dedi.

Yasmin Erbil ev hapsindeki babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu: Yine TikTok'a girmiş - 4

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Öte yandan, yasadışı bahis reklamı ve teşvik iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'in 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Savcılık iddianamesinde, "Erbil'in yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ettiği, ayrıca bu durumu sıradanlaştırarak topluma zarar verdiği" ifadesine yer verildi.

HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

Yasmin Erbil ev hapsindeki babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu: Yine TikTok'a girmiş - 5

"GEÇİRDİĞİM EN KORKUNÇ GÜNDÜ"

Erbil'in kızı Yasmin Erbil ise olaylı gece hakkında ise "Ben çok korktum. Gerçekten geçirdiğim en korkunç gündü. Allah bir daha yaşatmasın. Babam bu durumdan dolayı çok üzgün. Bir daha böyle bir şey olmaz." demişti.

Yasmin Erbil ev hapsindeki babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu: Yine TikTok'a girmiş - 6

Yasmin Erbil'e, babasına karşı çıktığı ve her fırsatta ilişkisini doğru bulmadığını söylediği genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile adliyede yakın görülmesi de soruldu. Erbil "Dertler insanları birleştirir, özel bir durum oldu. Gülseren Ceylan ile aramızda bir yakınlık yok." diye konuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER