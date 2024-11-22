Yasmin Erbil ev hapsindeki babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu: Yine TikTok'a girmiş
Yasmin Erbil, yasadışı bahise teşvik soruşturmasında ev hapsine çarptırılan babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu. Yasmin Erbil "TikTok'a giriyor. Biz normalde uyarıyoruz onu ama yine girmiş" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yasadışı bahis reklamlarını teşvik eden ünlüler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kimliği belirlenen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil var.
Mahkeme, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in için ev hapsi ile serbest bırakılmasına karar verdi. Serbest bırakıldıktan sonra pişman olduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil şimdilerde sadece izinler dahilinde hastaneye gidip gelebiliyor.