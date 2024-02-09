Yedinci kez baba olan Robert De Niro kızını anlatmaya doymadı
Geçtiğimiz yıl yedinci kız baba olarak uzun süre gündem olan Hollywood'un usta oyuncularından Robert De Niro kızıyla yeni karesini paylaştı.
Robert De Niro, Martin Scorsese imzalı Dolunay Katilleri filmiyle En İyi Yardım Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi.
Geçtiğimiz aylarda ise baba olduğunu açıklayan Robert De Niro, uzun süre gündemden düşmemişti. 80 yaşındaki oyuncu, Tiffany Chen ile Gia Virginia Chen De Niro adında bir bebek sahibi olmuştu.