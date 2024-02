Yedinci kez baba olan Robert De Niro kızını anlatmaya doymadı

"ONA BAKTIĞIMDA DERT ETTİĞİM HER ŞEY UÇUP GİDİYOR"

45 yaşındaki savunma sanatları eğitmeni Tiffany Chen ile birlikteliğinden olan kızı hakkında konuşan oyuncu, "Çok tatlı bir bebek. Çok sevimli. Ona baktığımda tüm dertlerim uçup gidiyor" dedi.

Daha önce AARP The Magazine'e konuşan oyuncu, "80 yaşında baba oldum, harika bir his. Büyüdükçe nasıl olur bilmiyorum ama düşünüyor, her şeyi gözlemliyor ve izliyor. İnanılmaz bir şey. Bunun tadını çıkarmak için olabildiğince uzun süre etrafta olmak istiyorum" demişti.