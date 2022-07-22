Yeğeni tarafından taciz ve fiziksel şiddet ile suçlanan Ricky Martin davayı kazandı

MENAJERİYLE BAŞI DERTTE

Ünlü Latin şarkıcının başı şu sıralar eski menajeriyle de dertte. Şarkıcının 2014-2018 ve 2020-2022 yıllarında beraber çalıştığı Rebecca Drucker, şarkıcının kendisine 3 milyon dolar değerinde komisyonu ödemediğini iddia etti.

Deadline'ın haberine göre Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne dava isteminde bulunan Drucker, şarkıcının kendisine milyonlarca dolar borcu olduğunu söyledi.