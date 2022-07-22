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Yeğeni tarafından taciz ve fiziksel şiddet ile suçlanan Ricky Martin davayı kazandı

Haberler - ntv.com.tr | 22.07.2022 - 09:56 - Son Güncelleme : 22.07.2022 - 10:01

Ünlü Latin şarkıcı Ricky Martin, yeğeninin kendisine açtığı davadan zaferle ayrıldı. Yeğenine taciz ettiği ve fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen şarkıcı, “Tüm iddiaların yalan olduğu ortaya çıktı" dedi.

Yeğeni tarafından taciz ve fiziksel şiddet ile suçlanan Ricky Martin davayı kazandı - 1

Yeğeni tarafından taciz ve fiziksel şiddet suçlamasıyla karşı karşıya kalan Latin müziğinin sevilen ismi  temize çıktı.

Yeğeni tarafından taciz ve fiziksel şiddet ile suçlanan Ricky Martin davayı kazandı - 2

Ünlü şarkıcının yeğeni Dennis Yadiel Sanchez, mahkemeye sunduğu tüm iddiaları geri çekti.

Yeğeni tarafından taciz ve fiziksel şiddet ile suçlanan Ricky Martin davayı kazandı - 3

TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ

Yeğeni ile yedi ay ilişki yaşadığı ve bu süreçte fiziksel ve psikolojik şiddet de uyguladığı iddia edilen Martin, mahkemede ifade vermişti. Görüntülü konuşma ile mahkemeye katılan şarkıcı, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

Yeğeni tarafından taciz ve fiziksel şiddet ile suçlanan Ricky Martin davayı kazandı - 4

"BUNUN KİMSENİN BAŞINA GELMESİNİ İSTEMEM”

Şarkıcı “Tüm iddiaların yalan olduğu ortaya çıktı. Ama ben doğruları söyleyeceğim, çok sancılı bir süreçti. Ailem, arkadaşlarım ve benim için çok yıkıcı bir dönemde. Bunun kimsenin başına gelmesini istemem” dedi.

Yeğeni tarafından taciz ve fiziksel şiddet ile suçlanan Ricky Martin davayı kazandı - 5

“Bana bu iddiaları yönelten kişi için de en iyisini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yeğeni tarafından taciz ve fiziksel şiddet ile suçlanan Ricky Martin davayı kazandı - 6

“GERÇEK ORTAYA ÇIKTI”

Şarkıcının eşi Jwan Yosef, davayı kazanan Martin'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gerçek ortaya çıktı” diyerek kutladı.

Yeğeni tarafından taciz ve fiziksel şiddet ile suçlanan Ricky Martin davayı kazandı - 7

ŞARKICI HAKKINDAKİ İDDİALAR

Yeğeninin iddiasına göre, Ricky Martin, ilişkinin bitmesini kabullenemedi ve yeğeninin peşini bırakmak istemedi. İspanyol Marca gazetesinin haberine göre; Dennis Yadiel Sanchez ile Ricky Martin, yedi ay süren bir ilişki yaşadı.

Yeğeni tarafından taciz ve fiziksel şiddet ile suçlanan Ricky Martin davayı kazandı - 8

Ancak o sırada Martin, Sanchez'e hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladı. Dennis Yadiel Sanchez'in iddiasına göre; ilişki iki ay önce bitti. Fakat şarkıcı, kendisini aramaya ve hatta evinin etrafında dolaşmaya devam etti. Sanchez, aynı zamanda Martin'in alkol ve uyuşturucu sağladığını da ileri sürdü.

Yeğeni tarafından taciz ve fiziksel şiddet ile suçlanan Ricky Martin davayı kazandı - 9

MENAJERİYLE BAŞI DERTTE

Ünlü Latin şarkıcının başı şu sıralar eski menajeriyle de dertte. Şarkıcının 2014-2018 ve 2020-2022 yıllarında beraber çalıştığı Rebecca Drucker, şarkıcının kendisine 3 milyon dolar değerinde komisyonu ödemediğini iddia etti.

Deadline'ın haberine göre Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne dava isteminde bulunan Drucker, şarkıcının kendisine milyonlarca dolar borcu olduğunu söyledi.

Yeğeni tarafından taciz ve fiziksel şiddet ile suçlanan Ricky Martin davayı kazandı - 10

GERİ ADIM ATMAYACAKLAR

Grammy ödüllü şarkıcının, menajeri tehdit ettiği ve susması için bazı belgeler imzalatmaya çalıştığı öne sürüldü. Eğer şarkıcı uzlaşma yoluna gitmezse menajerin avukatları, ellerinde bazı kanıtlar olduğunu ve adım atmaktan çekinmeyecekleri belirtti.

Menajerin “Şarkıcının kariyerini sona erdirebilecek nitelikte” kanıtları olduğunu iddia etmesi ise soru işaretleri uyandırdı.

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