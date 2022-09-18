Yeme bozukluğu yaşayan Olivia Arezzolo'nun hayatı bir fotoğrafla değişti

"SARHOŞ OLUP AÇLIĞIMI UNUTURDUM"

Sosyal medya hesabından değişim hikayesini bölümler haline paylaşan 31 yaşındaki Arezzolo, 25 yaşından beri anoreksiya ile savaşıyordu. Daha zayıf olursa daha mutlu olacağına inanan Arezzolo, “Bazen içinde daha çok kalori olmasına rağmen yalnızca alkol içerdim. Bu sayede biraz sarhoş olur, açlığımı unuturdum” dedi.

Bazı günler ise kendine yoğun bir egzersiz programı hazırladığını belirten Arezzolo, açlığını ve açlığın getirdiği ağrıları bu sayede unutabildiğini söyledi.