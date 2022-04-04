Yeni ameliyat olan Halsey Grammy Ödülleri'ni erken terk etti

Ödüllerden önce Halsey, hangi ameliyatı olduğunu açıklamadı, ancak çikolata kisti (endometriozis) ile devam eden mücadelesiyle ilgili operasyon geçirdiğini ima etti.

Çikolata kisti, rahim içini oluşturan ve endometrium olarak adlandırılan dokunun bu bölge dışında bulunması durumu olarak tanımlanıyor. Hastalık ilaç tedavisi, cerrahi yöntem veya her iki yöntemin birlikte uygulanmasıyla tedavi ediliyor. Ancak derin endometrioziste ilaç tedavisi uygulansa dahi organlardaki tıkanıklıkların ve yapışıklıkların ortadan kaldırılması için cerrahi yönteme başvurmak gerekebiliyor.