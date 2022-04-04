Yeni ameliyat olan Halsey Grammy Ödülleri'ni erken terk etti

Haberler - ntv.com.tr | 04.04.2022 - 09:59 - Son Güncelleme : 04.04.2022 - 10:01
Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden bir çocuğu olan ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey, 2022 Grammy Ödülleri gecesine tek başına katıldı. 27 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, La Vegas’taki MGM Grand Garden Arena’da düzenlenen ödül törenine şapkayla tamamladığı kombiniyle katıldı ve kırmızı halının en beğenilen isimleri arasında yer aldı.
Ancak şarkıcı, rahatsızlığı nedeniyle geceden erken dönmek zorunda kaldı. Ünlü şarkıcı, birkaç gün önce çikolata kisti olarak da bilinen endometriozis ameliyatı olmuştu.
Ameliyattan kısa süre sonra törene katılması hayranlarını hem şaşırttı hem de sevindirdi. Ancak Halsey, kırmızı halı pozu vedikten ve gösteri başladıktan kısa bir süre sonra geceden ayrıldı. Ünlü şarkıcı, durumunu Instagram paylaşımıyla hayranlarına açıkladı.
Günlük kıyafetleriyle çektiği fotoğrafını Instagram’ında yayınlayan Halsey, “Çok iyi hissetmiyorum, o nedenle erken ayrıldım. BTS’i izlemek zorundaydım. Makarna yiyip uyuyacağım. Her şey için teşekkürler. Hepinizi seviyorum” notunu yazdı.
Halsey’in BTS için istekli olması şaşırtıcı değil, çünkü ünlü şarkıcı, Güney Koreli grupla 2019’da Boy With Luv şarkısında işbirliği yapmıştı.
Ödüllerden önce Halsey, hangi ameliyatı olduğunu açıklamadı, ancak çikolata kisti (endometriozis) ile devam eden mücadelesiyle ilgili operasyon geçirdiğini ima etti.
Çikolata kisti, rahim içini oluşturan ve endometrium olarak adlandırılan dokunun bu bölge dışında bulunması durumu olarak tanımlanıyor. Hastalık ilaç tedavisi, cerrahi yöntem veya her iki yöntemin birlikte uygulanmasıyla tedavi ediliyor. Ancak derin endometrioziste ilaç tedavisi uygulansa dahi organlardaki tıkanıklıkların ve yapışıklıkların ortadan kaldırılması için cerrahi yönteme başvurmak gerekebiliyor.
Halsey dün hastanedeyken çekilen cerrahi maskeli fotoğrafını paylaşarak, “En son Grammy’ye 2017’de katılmıştım. İlk çikolata kisti ameliyatımdan üç gün sonrasıydı ve dikişlerimle kırmızı halıda yürümüştüm. Şansım var ki, yıllar sonra ilk kez yarın tekrar gidiyorum. Üç gün önce (tahmin ettiniz) tekrar ameliyat oldum. Bunu paylaşmamım sebebi şu: Eğer beni görürseniz nazik olun, çünkü hassasım. Hassas ama heyecanlı” demişti.