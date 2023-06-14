Yeni aşk iddialarının ardından Arzum Onan'dan Mehmet Aslantuğ'a destek

Arzum Onan'la 27 yıllık evliliği sona eren Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, Aslantuğ iddialara tepki göstermişti. Arzum Onan'dan da eski eşine destek geldi.

Yeni aşk iddialarının ardından Arzum Onan'dan Mehmet Aslantuğ'a destek - 1

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, 27 yıllık evliliğini, 29 Mayıs’ta Beykoz Adliyesi’nde tek celsede bitirdi. Bir oğlu olan çift duruşmaya el ele gelmesiyle dikkat çekti.

Anlaşmalı olarak boşanan çiftin duruşması sadece beş dakika sürdü.

N-LIFE HABERLERİ

Yeni aşk iddialarının ardından Arzum Onan'dan Mehmet Aslantuğ'a destek - 2

Boşanmanın ardından adı iş insanı Gözde Akpınar ile anılan Mehmet Aslantuğ iddiayı yalanladı.

Aslantuğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sınanmak! Hiç tanımadığım bir hanımefendinin neredeyse bahsi edilen parası/mirası üzerinden bir ilişki yaşadığım ve boşanmayı da bu yüzden istediğim konuşuluyormuş, haber olmuş! Ben de o sırada film atölyemizin ışıklar/ayaklar dahil tüm ekipmanını tek başına kamyona yüklüyordum. Kamyonu da kullanmak üzere… Size sorma gereğini bile duymadan hakkınızda her tür dedikoduyu üretebiliyor, inanabiliyor, yazıyor çiziyorlar!”

Yeni aşk iddialarının ardından Arzum Onan'dan Mehmet Aslantuğ'a destek - 3

"Oysa daha dün 'Siyaset değil, haysiyet mücadelesi' diye TİP’in teklifini kabul ettiğimde partinin oy oranı yüzde yarım bile değildi. 40 yıllık mesleki kariyerimin de kimsenin rozetine ihtiyacı olmadığının bilincinde olarak. Bu kararın bile bir şey anlatıyor olması lazım.

Kendine saygısı olmayanlar, başkalarının hayatına da saygı duymuyor."

Yeni aşk iddialarının ardından Arzum Onan'dan Mehmet Aslantuğ'a destek - 4

"AÇIKLAMA YAPMAYA İHTİYACIN YOK"

Aslantuğ’a eski eşi Arzum Onan da destek verdi. Onan, Aslantuğ’un yaptığı açıklamanın altına, “Her zaman yanındayım. Açıklama yapmaya ihtiyacın yok” yorumunu yazdı.

Yeni aşk iddialarının ardından Arzum Onan'dan Mehmet Aslantuğ'a destek - 5

Öte yandan söylentinin diğer tarafında olan Gözde Akpınar da konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yaparak şu ifadeyi kullandı: 

"Pazartesi ne yapacaksın?’ deseler tazminat davası açacağım aklıma gelmezdi. Hayat biz planlar yaparken başımıza hangi saçmalığın geldiğidir. Dünya maalesef kötü ve gerzek insan dolu. Neyse sağlıcakla kalın.”

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