Yeni aşk iddialarının ardından Arzum Onan'dan Mehmet Aslantuğ'a destek
Arzum Onan'la 27 yıllık evliliği sona eren Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, Aslantuğ iddialara tepki göstermişti. Arzum Onan'dan da eski eşine destek geldi.
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, 27 yıllık evliliğini, 29 Mayıs’ta Beykoz Adliyesi’nde tek celsede bitirdi. Bir oğlu olan çift duruşmaya el ele gelmesiyle dikkat çekti.
Anlaşmalı olarak boşanan çiftin duruşması sadece beş dakika sürdü.