Yeni aşk iddialarının ardından Arzum Onan'dan Mehmet Aslantuğ'a destek

Boşanmanın ardından adı iş insanı Gözde Akpınar ile anılan Mehmet Aslantuğ iddiayı yalanladı.

Aslantuğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sınanmak! Hiç tanımadığım bir hanımefendinin neredeyse bahsi edilen parası/mirası üzerinden bir ilişki yaşadığım ve boşanmayı da bu yüzden istediğim konuşuluyormuş, haber olmuş! Ben de o sırada film atölyemizin ışıklar/ayaklar dahil tüm ekipmanını tek başına kamyona yüklüyordum. Kamyonu da kullanmak üzere… Size sorma gereğini bile duymadan hakkınızda her tür dedikoduyu üretebiliyor, inanabiliyor, yazıyor çiziyorlar!”