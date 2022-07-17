Yeni çıkan kitap Meghan Markle'ın kraliyetle iplerini koparan olayı anlattı

MARKLE TALEBİ REDDETTİ

Bower’a göre, Prens Charles, oğlu Harry’ye, “Gidip babasını görerek bu sorunu bitiremez mi?” diye sordu.

Meghan, Harry, Charles ve Kraliçe arasında yapılan konferans görüşmede, Meghan, babasının yaşadığı Meksika'ya uçabileceğini düşünmenin "tamamen gerçek dışı" olduğunu ve “Bir şekilde, kraliyet ailesine daha fazla utanç getirebilecek bir medya ilgisi ve müdahalesine neden olmadan babamla özel olarak konuşmayı umuyorum” dedi.

Bu konuşmadan iki hafta sonra Meghan ve Harry çifti, Instagram’dan yaptıkları açıklamayla kraliyet görevlerini bırakmak istediklerini belirtti.