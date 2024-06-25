Yeni doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan takipçisine: İnanın eski hale kolay gelinmiyor
Meslektaşı Berk Oktay ile iki yıl önce nikah masasına oturan Yıldız Çağrı Atiksoy, 21 Mayıs'ta kızına kavuştu. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Atiksoy, geçtiğimiz yıl çekilen tatil fotoğraflarını paylaştı. Ünlü isim, bu fotoğrafları yeni zanneden takipçisine yanıt verdi.
"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık birliktelikten sonra 2022 yılında nikah masasına oturdu.