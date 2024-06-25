Yeni doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan takipçisine: İnanın eski hale kolay gelinmiyor

"DAHA LOHUSALIĞIM BİTMEDİ"

Çiçeği burnunda anne Yıldız Çağrı Atiksoy da bu yoruma kayıtsız kalamadı. Ünlü isim, "Hanımefendi eski fotoğraflar bunlar, saç rengimden de anlaşılıyor aslında ama... Daha yeni doğum yaptım, daha lohusalığım bitmedi. İnanın eski hale kolay gelinmiyor. Öyle bir acelemiz, çabamız da yok zaten" ifadelerini kullandı.