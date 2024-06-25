Yeni doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan takipçisine: İnanın eski hale kolay gelinmiyor

Meslektaşı Berk Oktay ile iki yıl önce nikah masasına oturan Yıldız Çağrı Atiksoy, 21 Mayıs'ta kızına kavuştu. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Atiksoy, geçtiğimiz yıl çekilen tatil fotoğraflarını paylaştı. Ünlü isim, bu fotoğrafları yeni zanneden takipçisine yanıt verdi.

Yeni doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan takipçisine: İnanın eski hale kolay gelinmiyor - 1

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık birliktelikten sonra 2022 yılında nikah masasına oturdu.

N-LIFE HABERLERİ

Yeni doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan takipçisine: İnanın eski hale kolay gelinmiyor - 2

Mutlu birliktelikleri süren çift, 21 Mayıs'ta kızlarına kavuştu. İlk kez anne baba olan ikili, bebeklerine Mire Milena adını verdi.

Yeni doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan takipçisine: İnanın eski hale kolay gelinmiyor - 3

Riskli bir doğum olduğu için acilen ameliyata alınan ve şimdilerde minik kızıyla ilgilenen Yıldız ağrı Atiksoy, 2023 yılındaki tatil fotoğraflarını paylaştı.

Yeni doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan takipçisine: İnanın eski hale kolay gelinmiyor - 4

Atiksoy'un yeşil mini elbisesiyle verdiği pozlara kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Yeni doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan takipçisine: İnanın eski hale kolay gelinmiyor - 5

"HEMEN ZAYIFLIYORSUNUZ" YORUMUNA YANIT

Bu karelerin doğum sonrası çekildiğini zanneden bir takipçisi ünlü oyuncuya "Hemen zayıflıyor, güzelleşiyorsunuz. 6 yıl önce anne oldum, hala zayıflayamadım" yorumunu yaptı.

Yeni doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan takipçisine: İnanın eski hale kolay gelinmiyor - 6

"DAHA LOHUSALIĞIM BİTMEDİ"

Çiçeği burnunda anne Yıldız Çağrı Atiksoy da bu yoruma kayıtsız kalamadı. Ünlü isim, "Hanımefendi eski fotoğraflar bunlar, saç rengimden de anlaşılıyor aslında ama... Daha yeni doğum yaptım, daha lohusalığım bitmedi. İnanın eski hale kolay gelinmiyor. Öyle bir acelemiz, çabamız da yok zaten" ifadelerini kullandı.

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