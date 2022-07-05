Yeni fotoğrafları yayınlanan Duy Beni dizisi için geri sayım

Bir grup öğrencinin liderlik ettiği şiddet, Ekim ve okula giren diğer iki fakir genci adeta hayatla yüzleştirir. Ekim, bir yandan bu karanlık sır perdesini aralamak ve adaleti sağlamak için uğraşırken, duyguları kafasını karıştıracak ve yüreğini alt üst edecektir. Gençlik rüzgarı öyle sert ve öyle şiddetli esecektir ki Gerçek Koleji’nde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…