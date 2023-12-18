Yeni Fransa Güzeli ülkede tartışma yarattı

"HAK EDİLMİŞ BİR ZAFER"

Gilles'i eleştirenler kadar savunanlar da vardı. Kraliçenin tarzını beğendiklerini ve kendisine yönelik transfobik eleştiriler geldiğini belirten izleyiciler, Gilles'in zaferinin hak edilmiş bir zafer olduğunu söyledi.

Fransız siyasetçi Sandrinne Rousseau da Gilles'ı savunarak, "2023 yılında Fransa'da kadınlara duyulan saygıyı saçlarının uzunluğuna göre mi ölçüyoruz?" dedi.

Bir diğer siyasetçi Karima Delli de, "Eve Gilles'ı destekliyorum. Hakaretlerinizi yutun, o sadece harika değil aynı zamanda zeki biri" yorumunu yaptı.