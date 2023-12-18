Yeni Fransa Güzeli ülkede tartışma yarattı
İlk kez kısa saçlı bir yarışmacının Fransa Güzeli (Miss France) seçilmesi, ülkede tartışma yarattı. "Ben kısa saçlı, androjen (çift cinsiyetli) bir görünüm seçtim" diyen Fransa Güzeli Eve Gilles'in birinci olması, "Toplumsal değerlerimizi değiştiriyorlar" eleştirilerine yol açtı.
Fransa'da güzellik yarışması tarihinde ilk kez kısa saçlı bir yarışması birinci seçildi. 20 yaşındaki Eve Gilles'in 2024 Fransa Güzeli (Miss France) ünvanı almasının ardından ülkede ilginç bir tartışma başladı.