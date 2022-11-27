Yeni iddia: Kraliçe Elizabeth kanserdi, yakında öleceğini biliyordu

MORALİNİ YÜKSEK TUTMAK İÇİN TV İZLEDİ

29 Ocak 2023'te piyasaya çıkacak kitap Kraliçe'nin hayatının, 73 yıllık eşi Prens Philip'in Nisan 2021'de ölmesinden sonraki kısımlarına ışık tutacak.

Kitapta yer alan satırlara göre Kraliçe Elizabeth, yaşadığı tüm bu zorluklara rağmen sabrını ve çalışma azmini korudu. Hatta nedimesine 'çalışmanın, kendisine, Prens Philip'in ölümüne dayanma gücü verdiğini söyledi. Yakın çevresinin anlattığına göre Elizabeth, hastalığın zorluklarıyla mücadele ederken, yine Prens Philip'in asla izin vermeyeceği bir ayrıntıya dikkat etti: Bütün bu yaşadıkları yüzünden kendine acımadı.

Brandreth'in kitabına göre Kraliçe Elizabeth, yakında hayata veda edeceğini, fazla zamanı kalmadığını biliyordu. Görevlerini yerine getirebilmek için kendini zorladı. Sonunda da geçen sonbaharda doktorları ona dinlenmesi gerektiğini söyledi ve önceden planlanmış birçok programı iptal edildi. Yazarın kitabında ileri sürdüğüne göre Kraliçe, bu zorunlu dinlenme ve tedavi döneminde moralini yüksek tutmak için televizyon izledi.