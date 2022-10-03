Yeni kraliyet portresi yazılı olmayan kuralı yıktı

Kraliyet ailesinin yeni portresi bu hafta yayımlandı. Kral Charles ve eşi Konsort Kraliçe Camilla ile Prens William ve eşi Prenses Kate’in yer aldığı portrede bir ayrıntı dikkat çekti.
18 Eylül’de Buckingham Sarayı’nda, Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreninden bir gün önce gerçekleşen Devlet Başkanları ve Resmi Denizaşırı Konuklar resepsiyonu öncesinde çekildiği öğrenilen fotoğrafta kraliyetin bir kuralının yıkıldığı görüldü.
Fotoğraf, kraliyet üyelerinin toplum önünde yakınlık içeren görüntüsü nedeniyle dikkat çekti. Her iki çiftin de eşlerine küçük sevgi gösterisinde bulunduğu görülüyor.
Kraliyet mensuplarının toplum önünde birbirlerine yakınlık göstermeleri yasaklanmasa da, resmi görevlerini yerine getirirken bir miktar mesafeyi korumaları gerektiğine dair yazılı olmayan bir kural var.
Charles ile Camilla’nın birbirlerinin bellerine sarılması, Kate Middleton’ın da eşi William’ın beline dokunması, yazılı olmayan kuralın yıkılması olarak görüldü.
İngiliz kraliyetinde özel günlerde aile fotoğrafının paylaşılması, bir gelenek. Örneğin, Kate Middleton ile Prens Willam'ın ilk çocukları Prens George doğduğunda vaftiz günü, Middleton ailesi ile birlikte bu görüntü verilmişti.
Meghan Markle'ın aileye girmesiyle yeni bir aile portresi ortaya çıkmıştı.
Meghan Markle ile Prens Harry, kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınmadan önce, diğer kraliyet üyelerinin aksine toplum önünde birbirlerine yakınlık göstermekten hiç kaçınmadı.
Tüm kraliyet etkinliklerinde çiftin birbirlerine sarılmaları, el ele tutuşmaları ön planda oldu.
İşte diğer kraliyet portrelerinden bazıları...