Yeni kraliyet portresi yazılı olmayan kuralı yıktı

Fotoğraf, kraliyet üyelerinin toplum önünde yakınlık içeren görüntüsü nedeniyle dikkat çekti. Her iki çiftin de eşlerine küçük sevgi gösterisinde bulunduğu görülüyor.

Kraliyet mensuplarının toplum önünde birbirlerine yakınlık göstermeleri yasaklanmasa da, resmi görevlerini yerine getirirken bir miktar mesafeyi korumaları gerektiğine dair yazılı olmayan bir kural var.

Charles ile Camilla’nın birbirlerinin bellerine sarılması, Kate Middleton’ın da eşi William’ın beline dokunması, yazılı olmayan kuralın yıkılması olarak görüldü.