Yeni yasama yılı açılışına katılan Kral Charles'a protesto: Benim kralım değil!
İngiltere'de Kral 3. Charles, monarşi karşıtlarının protestoları eşliğinde yeni yasama yılını açtı. Kraliyet karşıtı "Republic" grubu "Benim kralım değil!", "Monarşiyi kaldırın" ve "Bu kral çıplak değil" yazan dövizler taşıdı.
İngiltere Kralı 3. Charles, yeni yasama yılı açılışı için Kraliçe Camilla ve aile üyeleriyle birlikte Lordlar Kamarası'nda düzenlenen oturuma katıldı.
Konuşma öncesi Lordlar Kamarası'nda yerini alan Kral 3. Charles'ın komutuyla Black Rod olarak bilinen oturumların işleyişinden sorumlu parlamento görevlisi, Avam Kamarası'na giderek milletvekillerini Kral'ı dinlemeye davet etti.