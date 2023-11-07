Yeni yasama yılı açılışına katılan Kral Charles'a protesto: Benim kralım değil!

Ekonomiden enflasyona, sağlıktan güvenliğe ve enerjiye kadar birçok konuda hükümetin atacağı adımları anlatan 3. Charles, "Yeni yasalar, İngiltere'nin enerji güvenliğini güçlendirecek ve kırılgan uluslararası enerji pazarı ile hasım yabancı devletlere bağlılığı azaltacak" dedi.

Kral 3. Charles, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla oluşan "ekonomik özgürlüğe" dikkati çekerek bakanların daha fazla ülkeyle ticari anlaşmalar, daha fazla iş ve daha fazla ekonomik büyüme için çalışacağına vurgu yaptı.