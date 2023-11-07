Yeni yasama yılı açılışına katılan Kral Charles'a protesto: Benim kralım değil!

İngiltere'de Kral 3. Charles, monarşi karşıtlarının protestoları eşliğinde yeni yasama yılını açtı. Kraliyet karşıtı "Republic" grubu "Benim kralım değil!", "Monarşiyi kaldırın" ve "Bu kral çıplak değil" yazan dövizler taşıdı.

Yeni yasama yılı açılışına katılan Kral Charles'a protesto: Benim kralım değil! - 1

İngiltere Kralı 3. Charles, yeni yasama yılı açılışı için Kraliçe Camilla ve aile üyeleriyle birlikte Lordlar Kamarası'nda düzenlenen oturuma katıldı. 

Konuşma öncesi Lordlar Kamarası'nda yerini alan Kral 3. Charles'ın komutuyla Black Rod olarak bilinen oturumların işleyişinden sorumlu parlamento görevlisi, Avam Kamarası'na giderek milletvekillerini Kral'ı dinlemeye davet etti.

N-LIFE HABERLERİ

Yeni yasama yılı açılışına katılan Kral Charles'a protesto: Benim kralım değil! - 2

Milletvekilleri, en önde Başbakan Rishi Sunak ve ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer olacak şekilde ikişerli sıra halinde Lordlar Kamarası'na giderek konuşmayı ayakta dinledi.

Ülkede 1951'den sonra ilk kez bir kral tarafından açılan yeni yasama yılı töreninde konuşan 3. Charles, ülkenin Covid-19 ve Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle uzun süreli sınamalara maruz kaldığını söyledi.

Yeni yasama yılı açılışına katılan Kral Charles'a protesto: Benim kralım değil! - 3

Ekonomiden enflasyona, sağlıktan güvenliğe ve enerjiye kadar birçok konuda hükümetin atacağı adımları anlatan 3. Charles, "Yeni yasalar, İngiltere'nin enerji güvenliğini güçlendirecek ve kırılgan uluslararası enerji pazarı ile hasım yabancı devletlere bağlılığı azaltacak" dedi.

Kral 3. Charles, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla oluşan "ekonomik özgürlüğe" dikkati çekerek bakanların daha fazla ülkeyle ticari anlaşmalar, daha fazla iş ve daha fazla ekonomik büyüme için çalışacağına vurgu yaptı.

Yeni yasama yılı açılışına katılan Kral Charles'a protesto: Benim kralım değil! - 4

Hükümetin yasa dışı göç, çocuk istismarı ve antisemitizmle mücadelesinin süreceğini söyleyen Kral 3. Charles, İngiltere'nin dünyada güvenliğe katkısını sürdüreceğini de belirterek Ukrayna'ya destek ve NATO'nun güçlendirilmesine de katkıların devam edeceğinin altını çizdi.

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını da eleştiren Kral 3. Charles, İngiltere'nin Gazze'ye insani desteğini ve Orta Doğu'da barış ve istikrar için çalışmayı sürdüreceğini de ifade etti.

Yeni yasama yılı açılışına katılan Kral Charles'a protesto: Benim kralım değil! - 5

Kralın, White Hall caddesindeki geçişi sırasında kraliyet karşıtları protesto gösterisi düzenledi.

Yaklaşık 100 kişilik monarşi karşıtı Republic grubu, Charles'ın geçiş güzergahında toplanarak Kral'ı ve monarşiyi protesto etti.

Yeni yasama yılı açılışına katılan Kral Charles'a protesto: Benim kralım değil! - 6

Ellerinde "Benim kralım değil", "Monarşiyi kaldırın" ve "Bu kral çıplak değil" pankartları taşıyan grup, Kral 3. Charles ve kraliyet ailesini geçiş sırasında yuhaladı.

Yeni yasama yılı açılışına katılan Kral Charles'a protesto: Benim kralım değil! - 7

Republic grubu lideri Graham Smith, demokratik bir alternatifin devreye girmesi gerektiğini vurgulayarak "Meclisin açılışını yapan Kral bizi temsil etmiyor ve kralımız değil. Kraldan, monarşiden ve lordlardan kurtulmamız lazım" dedi.

Yeni yasama yılı açılışına katılan Kral Charles'a protesto: Benim kralım değil! - 8

Smith kraliyetin eşitsizlik ve "özür dilenmesi gereken bir geçmişi" simgelediğini belirterek bugünün değerlerini taşımadığını vurguladı.

Yeni yasama yılı açılışına katılan Kral Charles'a protesto: Benim kralım değil! - 9

Monarşiye desteğin azaldığını belirten Smith, "Birçok insanın ilgisi kalmadı. Prens Harry ve Meghan (Markle) ile Prens Andrew çok zarar verdi. Birçok insan için monarşi demek Kraliçe Elizabeth demekti. Onunla mutluydular ama artık o yok" dedi.

Yeni yasama yılı açılışına katılan Kral Charles'a protesto: Benim kralım değil! - 10

"CHARLES KÖLELİĞE YATIRIM YAPAN KRALLARIN MİRASINI DEVRALDI"

Smith, 40 yaş altındaki vatandaşların eşitsizlik ve yoksulluktan bıktığını ifade ederek monarşinin geçmişte köle ticaretini kontrol ettiğini belirtti.

Yeni yasama yılı açılışına katılan Kral Charles'a protesto: Benim kralım değil! - 11

"Charles, geçen sene köleliğe yatırım yapan kralların mirasını vergisiz olarak devraldı" diyen Smith, genç kraliyet ailesi üyelerinin de eski popülerliğinin kalmadığını kaydetti.

Yeni yasama yılı açılışına katılan Kral Charles'a protesto: Benim kralım değil! - 12
Yeni yasama yılı açılışına katılan Kral Charles'a protesto: Benim kralım değil! - 13
Yeni yasama yılı açılışına katılan Kral Charles'a protesto: Benim kralım değil! - 14
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