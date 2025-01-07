Yeşilçam'ın iyi kalpli 'kötü adamı' | Evlat acısıyla sarsılmıştı: Coşkun Göğen eşinin vefatıyla yıkıldı

Kızının cenazesinde AA muhabirlerine konuşan Çoşkun Göğen, Nuri Alço'nun cenazede kendisini yalnız bırakmamasıyla ilgili "Arkadaş dediğin böyle olur. Biz ikimiz 40 yıldır sinemanın kötü adamlarıyız. Bize kötü diyenler düşünsün. Kaygan zeminde yaşıyoruz." dedi.

Alço da insanların asıl kötü gününde yanında olmak gerektiğini ifade ederek, "Dostluk budur, gerekeni yapıyoruz. Gelemeyen çok sayıda arkadaşımız telefon ettiler. Yaz olduğu için uzaktalar, gönül koymamak gerekiyor. Gelenden de gelmeyenden de Allah razı olsun." diye konuştu.

Göğen'in, Uzay ve Güneş adlı iki kızı daha bulunuyor.