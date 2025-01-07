Yeşilçam'ın iyi kalpli 'kötü adamı' | Evlat acısıyla sarsılmıştı: Coşkun Göğen eşinin vefatıyla yıkıldı

Yeşilçam'ın en çok sevilen kötü karakterlerinden 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen her ne kadar yer aldığı yapımlarla tanınsa da özel yaşamıyla da adından söz ettiriyor. 1962 yılında oyunculuk kariyerine adım atan Göğen'in hayatı art arda gelen acı haberlerle sarsıldı. 2018 yılında kızını kaybeden usta oyuncu geçtiğimiz yıl eşi Angelika'yı kaybetti.

Yeşilçam'ın iyi kalpli 'kötü adamı' | Evlat acısıyla sarsılmıştı: Coşkun Göğen eşinin vefatıyla yıkıldı - 1

Yeşilçam'ın ‘Tecavüzcü Coşkun' lakaplı emektar ismi Coşkun Göğen kariyeri boyunca onlarca filmde rol aldı.

60'lı yıllarda oyunculuk kariyerine adım atan usta oyuncu, Acemi Hırsız, Vezir Parmağı, Sahte Kabadayı, Gecenin Sonu, Kayıp Kızlar, Tarzan Rıfkı ve daha unutulmaz birçok filmle adından söz ettirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Yeşilçam'ın iyi kalpli 'kötü adamı' | Evlat acısıyla sarsılmıştı: Coşkun Göğen eşinin vefatıyla yıkıldı - 2

Her ne kadar "kötü adam" rolüyle akıllarda yer etse de 79 yaşındaki oyuncu, Yeşilçam'ın en sevilen karakterlerinden biri haline geldi.

Yeşilçam'ın iyi kalpli 'kötü adamı' | Evlat acısıyla sarsılmıştı: Coşkun Göğen eşinin vefatıyla yıkıldı - 3

1945 yılında İstanbul'da doğan Göğen başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel yaşamıyla da sık sık adından söz ettirdi.

İlk defa Asi Gençler filminde canlandırdığı "Tecavüzcü Coşkun" karakteri ile ün kazanan oyuncu, 2018 yılında kızının vefatıyla sarsıldı.

Yeşilçam'ın iyi kalpli 'kötü adamı' | Evlat acısıyla sarsılmıştı: Coşkun Göğen eşinin vefatıyla yıkıldı - 4

36 YAŞINDAKİ KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Coşkun Göğen'in 36 yaşındaki kızı Dünya Göğen, 2018 yılında kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yeşilçam'ın iyi kalpli 'kötü adamı' | Evlat acısıyla sarsılmıştı: Coşkun Göğen eşinin vefatıyla yıkıldı - 5

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

1,5 yıldır kanser tedavisi gören ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yönetici pozisyonunda çalışan Göğen, Antalya'da toprağa verildi.

Dünya Göğen'in ölüm haberini, ses sanatçısı Engin Evin, kişisel Facebook hesabından "Canım Coşkunumun biricik kızı Dünyamızı kaybetmemizin üzüntüsü içindeyiz. Coşkunum başın sağolsun, sana ve geride kalanlara sabırlar dilerim" sözleriyle duyurmuştu.

Yeşilçam'ın iyi kalpli 'kötü adamı' | Evlat acısıyla sarsılmıştı: Coşkun Göğen eşinin vefatıyla yıkıldı - 6

Kızının cenazesinde AA muhabirlerine konuşan Çoşkun Göğen, Nuri Alço'nun cenazede kendisini yalnız bırakmamasıyla ilgili "Arkadaş dediğin böyle olur. Biz ikimiz 40 yıldır sinemanın kötü adamlarıyız. Bize kötü diyenler düşünsün. Kaygan zeminde yaşıyoruz." dedi.

Alço da insanların asıl kötü gününde yanında olmak gerektiğini ifade ederek, "Dostluk budur, gerekeni yapıyoruz. Gelemeyen çok sayıda arkadaşımız telefon ettiler. Yaz olduğu için uzaktalar, gönül koymamak gerekiyor. Gelenden de gelmeyenden de Allah razı olsun." diye konuştu.

Göğen'in, Uzay ve Güneş adlı iki kızı daha bulunuyor.

Yeşilçam'ın iyi kalpli 'kötü adamı' | Evlat acısıyla sarsılmıştı: Coşkun Göğen eşinin vefatıyla yıkıldı - 7

EŞİNİN ÖLÜMÜYLE SARSILDI

Ünlü isim kendisinden 24 yaş küçük olan eşi Angelica Göğen'i ise geçtiğimiz yıl kaybetti.

Rusya'da hayatını kaybeden Angelika Göğen kanser tedavisi görüyordu.

Göğen, Rusya'da toprağa verildi.

Yeşilçam'ın iyi kalpli 'kötü adamı' | Evlat acısıyla sarsılmıştı: Coşkun Göğen eşinin vefatıyla yıkıldı - 8

"KIZIMDAN SONRA ONUNLA NEFES ALMIŞTIM"

22 yıllık hayat arkadaşının kaybıyla sarsılan Göğen, Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben de artık uzun yaşayamam. Beni hayata tutunduran eşimdi. Kızımdan sonra onunla nefes almıştım. Yıkık durumdayım. Kimsesiz hissediyorum. Eşimi kendi vatanıma bile getiremedim. Öyle hızlı geldi ki lanet hastalık, deli gibi birbirini seven iki aşığı kopardı."

Yeşilçam'ın iyi kalpli 'kötü adamı' | Evlat acısıyla sarsılmıştı: Coşkun Göğen eşinin vefatıyla yıkıldı - 9

EŞİNİ YALNIZ BIRAKMIYORDU

Göğen, eşi Angelika'nın vefatından önce onu yalnız bırakmadığını söylemişti.

Dizilerde rol almaya sıcak bakmadığını belirten Göğen "Bakamıyorum, çünkü benim hanımım Rus ve bale öğretmeni. 50 yaşında ve çok aktif çalışıyor. O kadını ben burada nasıl yalnız bırakayım, içim el vermez. Antalya’da yaşıyorum. Ben korkarım onu yalnız bırakmaya. 50 yaşında bir çocuk.  Aramızda 24 yaş var, ben onu canım gibi seviyor, üzerine titriyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın iyi kalpli 'kötü adamı' | Evlat acısıyla sarsılmıştı: Coşkun Göğen eşinin vefatıyla yıkıldı - 10

OYUNCULUĞU HİÇ BIRAKMADI

79 yaşındaki oyuncu, son olarak Hayalimdeki Köy 2 (20024), Mitoloji Mafyası (2024) ve Siyaslıyıh Gardaş (2022) gibi yapımlarda rol aldı.

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