Yeşilçam'ın iyi kalpli 'kötü adamı' | Evlat acısıyla sarsılmıştı: Coşkun Göğen eşinin vefatıyla yıkıldı
Yeşilçam'ın en çok sevilen kötü karakterlerinden 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen her ne kadar yer aldığı yapımlarla tanınsa da özel yaşamıyla da adından söz ettiriyor. 1962 yılında oyunculuk kariyerine adım atan Göğen'in hayatı art arda gelen acı haberlerle sarsıldı. 2018 yılında kızını kaybeden usta oyuncu geçtiğimiz yıl eşi Angelika'yı kaybetti.
Yeşilçam'ın ‘Tecavüzcü Coşkun' lakaplı emektar ismi Coşkun Göğen kariyeri boyunca onlarca filmde rol aldı.
60'lı yıllarda oyunculuk kariyerine adım atan usta oyuncu, Acemi Hırsız, Vezir Parmağı, Sahte Kabadayı, Gecenin Sonu, Kayıp Kızlar, Tarzan Rıfkı ve daha unutulmaz birçok filmle adından söz ettirdi.