Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'in kızı da kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer Medcezir'in yıldızıymış

Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncularından olan Aydan Şener, 80'li yılların başında başladığı sanat kariyerine, sayısız proje sığdırdı. Şimdilerde 61 yaşında olan Aydan Şener'in kızı da kendisi oyuncu çıktı.

Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'in kızı da kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer Medcezir'in yıldızıymış - 1

1981 yılında Türkiye Güzeli seçilen Aydan Şener, aynı yıl Bay Alkolü Takdimimdir isimli dizide rol almıştı. Ardından Küçük Ağa dizisinde kamera karşısına geçen Aydan Şener, Çalıkuşu dizisiyle ününe ün kattı.

N-LIFE HABERLERİ

Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'in kızı da kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer Medcezir'in yıldızıymış - 2

Ekran macerasına bir süre ara veren Aydan Şener, Sandık Kokusu dizisiyle ekrana geri döndü. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncunun kızının da kendisi gibi oyuncu olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'in kızı da kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer Medcezir'in yıldızıymış - 3

Daha önce Medcezir ve Ayak İşleri gibi dizilerde rol alan 35 yaşındaki Ecem Akbin, Yeditepe Üniversitesi'nden mezun oldu.

Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'in kızı da kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer Medcezir'in yıldızıymış - 4

Babası eski futbolcu Ayhan Akbin olan Ecem Akbin, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimlerden.

Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'in kızı da kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer Medcezir'in yıldızıymış - 5

Hayatına dair kareleri sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Ecem Akbin'in Instagram'da 100 binden fazla takipçisi mevcut.

Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'in kızı da kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer Medcezir'in yıldızıymış - 6
Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'in kızı da kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer Medcezir'in yıldızıymış - 7
DAHA FAZLA GÖSTER