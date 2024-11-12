Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'in kızı da kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer Medcezir'in yıldızıymış
Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncularından olan Aydan Şener, 80'li yılların başında başladığı sanat kariyerine, sayısız proje sığdırdı. Şimdilerde 61 yaşında olan Aydan Şener'in kızı da kendisi oyuncu çıktı.
1981 yılında Türkiye Güzeli seçilen Aydan Şener, aynı yıl Bay Alkolü Takdimimdir isimli dizide rol almıştı. Ardından Küçük Ağa dizisinde kamera karşısına geçen Aydan Şener, Çalıkuşu dizisiyle ününe ün kattı.