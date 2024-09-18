Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan'ın yeğeni de ünlü çıktı

Hayatının büyük bir kısmını Sarıyer'de geçiren Nubar Terziyan, 14 Ocak 1994 tarihinde Sarıyer'deki evinde yaşama gözlerini yumdu. Kumkapı Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedilen Terziyan, hala birçok Yeşilçam projesiyle evlerimize konuk oluyor.

YEĞENİ DE TANIDIK ÇIKTI

Peki, Nubar Terziyan'ın yeğeninin de ünlü bir isim olduğunu biliyor muydunuz? Nubar Terziyan, şimdilerde 78 yaşında olan ünlü şarkıcı Fedon'un dayısı...