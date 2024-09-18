Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan'ın yeğeni de ünlü çıktı

Sezercik Aslan Parçası, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Aslan Bacanak, Küçük Ağa ve Duvardaki Kan gibi sayısız Yeşilçam projesinde rol alan usta oyuncu Nubar Terziyan'ın yeğeni de ünlü çıktı.

Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan'ın yeğeni de ünlü çıktı - 1

16 Mart 1909'da İstanbul'un Fatih ilçesinde doğan Nubar Terziyan, Osmanlı Ermenisi bir ailenin çocuğudur. İlkokulu Dadyan Ermeni Okulu'nda tamamlayan Terziyan, henüz 10 yaşındayken annesini kaybetti. Bakırköy Bezezyan Lisesi'nde eğitim gören Terziyan, genç yaşlarda çeşitli piyeslerde sahneye çıkmaya başladı.

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Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan'ın yeğeni de ünlü çıktı - 2

40 yıldan fazla bir süre Yeşilçam yapımlarında rol alan Terziyan, başrollerini Zeki Müren ve Belgin Doruk'un paylaştığı Kırık Plak filminde yönetmen yardımcısı olarak da görev aldı.

Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan'ın yeğeni de ünlü çıktı - 3

Hayatının büyük bir kısmını Sarıyer'de geçiren Nubar Terziyan, 14 Ocak 1994 tarihinde Sarıyer'deki evinde yaşama gözlerini yumdu. Kumkapı Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedilen Terziyan, hala birçok Yeşilçam projesiyle evlerimize konuk oluyor.

YEĞENİ DE TANIDIK ÇIKTI

Peki, Nubar Terziyan'ın yeğeninin de ünlü bir isim olduğunu biliyor muydunuz? Nubar Terziyan, şimdilerde 78 yaşında olan ünlü şarkıcı Fedon'un dayısı...

Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan'ın yeğeni de ünlü çıktı - 4

Baba tarafından Rum, anne tarafından Ermeni olan Fedon, Zoğrafyon Rum Lisesindeki öğrenimini yarıda bıraktıktan sonra sinema sektöründe çeşitli işlerde çalıştı.

Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan'ın yeğeni de ünlü çıktı - 5

1987'de işletmecilik yapmaya başlayan Fedon, 1991 yılından itibaren müzik piyayasına girdi. Fedon ayrıca TRT'de Yunanca şarkı söyleyen ilk kişi olarak da bilinir.

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