Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan'ın yeğeni de ünlü çıktı
Sezercik Aslan Parçası, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Aslan Bacanak, Küçük Ağa ve Duvardaki Kan gibi sayısız Yeşilçam projesinde rol alan usta oyuncu Nubar Terziyan'ın yeğeni de ünlü çıktı.
16 Mart 1909'da İstanbul'un Fatih ilçesinde doğan Nubar Terziyan, Osmanlı Ermenisi bir ailenin çocuğudur. İlkokulu Dadyan Ermeni Okulu'nda tamamlayan Terziyan, henüz 10 yaşındayken annesini kaybetti. Bakırköy Bezezyan Lisesi'nde eğitim gören Terziyan, genç yaşlarda çeşitli piyeslerde sahneye çıkmaya başladı.