Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a: Kızını uyutmaya çalışan koca yürekli baba

"GÖZLERİNDE BEBEKLİĞİMİ GÖRÜYORUM RESMEN"

Daha önce anne olduktan sonraki hislerini "Resmen kendimi büyütüyor gibiyim. Allah'ım bu nasıl bir mucize. Hele o gözleri... Gözlerinde bebekliğimi görüyorum resmen. Her sabah uyandığımda daha da kendime benzer buluyorum. Günbegün buna şahit olmak inanılmaz bir duygu" notuyla paylaşan Yıldız Çağrı Atiksoy, eşinin kızıyla ilgilendiği anları gözler önüne serdi.