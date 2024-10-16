Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a: Kızını uyutmaya çalışan koca yürekli baba
Kendisi gibi oyuncu Berk Oktay ile mutlu evliliğini bebekle taçlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, 21 Mayıs'ta kızına kavuşmuştu. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu, eşinin kızıyla ilgilendiği anları takipçileriyle paylaştı.
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti. "Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift, mutluluklarını bebekle taçlandırdı.