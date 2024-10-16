Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a: Kızını uyutmaya çalışan koca yürekli baba

Kendisi gibi oyuncu Berk Oktay ile mutlu evliliğini bebekle taçlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, 21 Mayıs'ta kızına kavuşmuştu. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu, eşinin kızıyla ilgilendiği anları takipçileriyle paylaştı.

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a: Kızını uyutmaya çalışan koca yürekli baba - 1

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti. "Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift, mutluluklarını bebekle taçlandırdı.

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Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a: Kızını uyutmaya çalışan koca yürekli baba - 2

21 Mayıs'ta kızlarına kavuşan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, bebeklerine Mire Milena adını verdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a: Kızını uyutmaya çalışan koca yürekli baba - 3

"GÖZLERİNDE BEBEKLİĞİMİ GÖRÜYORUM RESMEN"

Daha önce anne olduktan sonraki hislerini "Resmen kendimi büyütüyor gibiyim. Allah'ım bu nasıl bir mucize. Hele o gözleri... Gözlerinde bebekliğimi görüyorum resmen. Her sabah uyandığımda daha da kendime benzer buluyorum. Günbegün buna şahit olmak inanılmaz bir duygu" notuyla paylaşan Yıldız Çağrı Atiksoy, eşinin kızıyla ilgilendiği anları gözler önüne serdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a: Kızını uyutmaya çalışan koca yürekli baba - 4

"HALA DİRENEN BABA"

Kızı Mire Milena ve eşi Berk Oktay'ı fotoğraflayan Yıldız Çağrı Atiksoy, "Sabah kadar kızını uyutmaya çalışan ve hala direnen koca yürekli baba" ifadelerini kullandı.

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a: Kızını uyutmaya çalışan koca yürekli baba - 5

"GÖLGE, BERK'İ ÇOK KISKANIYOR"

Köpekleri Gölge'den de bahseden ünlü oyuncu, "Gölge'nin tatlılığı... Miloş'u kabullenemedi hala. Berk'i çok kıskanıyor" dedi.

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a: Kızını uyutmaya çalışan koca yürekli baba - 6

"SENİNLE DOĞDUM"

Öte yandan oyuncu çift, birkaç ay önce minik kızlarıyla birlikte Maldivler'e gitmişti. Tatil pozlarını takipçileriyle paylaşan Berk Oktay, eşine "Seninle doğdum" sözleriyle seslenmişti.

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