Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Mire Milena paylaşımı: Keşfettiği şeyleri izlemeye bayılıyorum

Kendisi gibi oyuncu Berk Oktay ile mutlu bir evliliği olan Yıldız Çağrı Atiksoy, kızı Mire Milena'nın bahçede oynadığı anları paylaştı.

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Mire Milena paylaşımı: Keşfettiği şeyleri izlemeye bayılıyorum - 1

Savaşçı dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, 2022 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Mire Milena paylaşımı: Keşfettiği şeyleri izlemeye bayılıyorum - 2

İLK KEZ ANNE BABA OLDULAR

Oyuncu çift, mutluluklarını 2024 yılında bebekle taçlandırdı. Bir kızları olan ikili, bebeklerine Mire Milena adını verdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Mire Milena paylaşımı: Keşfettiği şeyleri izlemeye bayılıyorum - 3

Şimdilerde minik kızıyla ilgilenen Yıldız Çağrı Atiksoy, Mire Milena'nın bahçede oynadığı anları paylaştı.

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Mire Milena paylaşımı: Keşfettiği şeyleri izlemeye bayılıyorum - 4

Ünlü oyuncu, paylaşımına "Keşfettiği her şeyi izlemeye bayılıyorum" notunu düştü.

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Mire Milena paylaşımı: Keşfettiği şeyleri izlemeye bayılıyorum - 5

"KIZIM OLDUĞUN İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Öte yandan Yıldız Çağrı Atiksoy, kısa bir süre önce 1 yaşına basan kızının doğum gününü "Cennet evladının yüzüymüş... Yüzünü gördüğümde anladım cennet yüzlü kızım. Benim hayal ettiğimden de güzel seninle yeniden doğmak... Senden önce ne kadar korkusuzmuşum meğer, şimdi ödüm kopuyor tırnağının ucu kırılacak diye... Bir yandan koca dünyayı sırtlayacak güce, karşısında duracak cesarete sahipken, öte yandan seni sarıp sarmalayıp en içime saklamak istiyorum. Dilerim yaşamın boyunca benim kalbimle sevsinler seni, benim gözlerimle baksınlar, benim dokunduğum gibi dokunsun herkes sana. Bu dünyaya mutluluğu deneyimlemek için gelmiş ol güzel kızım, imtihansız imtihanların olsun meleğim... Rabbimin iyi ruhları çıksın hep karşına" ifadeleriyle kutladı.

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Mire Milena paylaşımı: Keşfettiği şeyleri izlemeye bayılıyorum - 6

Ünlü oyuncu, sözlerine "Seninle ilgili çok fazla hayalim var ama ilki babanla bizim yaşlarımıza geldiğin yaşlara sağlıkla şahit olmayı tüm kalbimle diliyorum... Ömrüm yettiği müddetçe seninle gökyüzünde kanatsız uçacağız Miloşkom... Benim kızım olduğun için çok şanslıyım. İyi ki bana, bize geldin gül gözlüm.. Doğum günü pastan her sene babanın ellerinden olsun" diye devam etti.

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