Pique-Shakira birlikteliğinde kriz: Aldatma iddiası

Haberler | 02.06.2022 - 09:53 - Son Güncelleme : 02.06.2022 - 10:21

Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique'nin dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'yı aldattığı ve ikilinin ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Pique-Shakira birlikteliğinde kriz: Aldatma iddiası - 1

Yaklaşık 12 yıldır birlikte olan İspanyol futbolcu Gerard Pique ile şarkıcı Shakira aldatma iddialarıyla gündemde.

Pique-Shakira birlikteliğinde kriz: Aldatma iddiası - 2

basınından El Periodico'da yer alan habere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakaladı.

Pique-Shakira birlikteliğinde kriz: Aldatma iddiası - 3

Shakira'nın ilişkiyi sonlandırma kararı aldığı ve ikilinin haftalardır ayrı yaşadığı da belirtildi.

Pique-Shakira birlikteliğinde kriz: Aldatma iddiası - 4

İspanyol basınında yer alan bilgilerde Pique'nin ise "Ben masumum!" diyerek iddiaları reddettiği yazıldı.

Pique-Shakira birlikteliğinde kriz: Aldatma iddiası - 5

Shakira, Barcelona'nın El Clasico zaferinin ardından Pique için övgü dolu sözler söyleyerek, "O dünyanın en iyi defans oyuncusu" diye konuşmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER