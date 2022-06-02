Pique-Shakira birlikteliğinde kriz: Aldatma iddiası

Haberler | 02.06.2022 - 09:53 - Son Güncelleme : 02.06.2022 - 10:21
Yaklaşık 12 yıldır birlikte olan İspanyol futbolcu Gerard Pique ile şarkıcı Shakira aldatma iddialarıyla gündemde.
İspanya basınından El Periodico'da yer alan habere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakaladı.
Shakira'nın ilişkiyi sonlandırma kararı aldığı ve ikilinin haftalardır ayrı yaşadığı da belirtildi.
İspanyol basınında yer alan bilgilerde Pique'nin ise "Ben masumum!" diyerek iddiaları reddettiği yazıldı.
Shakira, Barcelona'nın El Clasico zaferinin ardından Pique için övgü dolu sözler söyleyerek, "O dünyanın en iyi defans oyuncusu" diye konuşmuştu.