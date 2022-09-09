Yıldız isimlerden Kraliçe II. Elizabeth için veda mesajları: Artık dinlenme vakti

Haberler | 09.09.2022 - 11:39
İngiltere Kraliçe'si II. Elizabeth'in ölüm haberi sanat ve eğlence dünyasının ünlü isimleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Kraliçe'nin 1998 yılında 'Sir' unvanı verdiği sanatçı Elton John; En büyük ve en karanlık anlarımızdan bazılarında zarafet, nezaket ve gerçek bir şefkatli sıcaklıkla ülkeyi yönetmek için ilham verici bir varlıktı. Kraliçe Elizabeth, çocukluğumdan bugüne hayatımın büyük bir parçası oldu ve onu çok özleyeceğim' dedi.
David Beckham'ın müzisyen ve modacı eşi Victoria Beckham, "Bugün sadece ülkemiz için değil tüm dünya için çok üzücü bir gün. Sadakati ve hizmetiyle hatırlanacak" notunu paylaştı.
Jennifer Garner, "Ne kadar elegan ve inanılmaz bir kadın" yorumunu yaparken, Paddington Bear "Teşekkürler majesteleri, her şey için" notunu düştü.
Harry Potter serisinin yazari J.K Rowling, "Çoğu İngiliz, başka bir hükümdar tanımadı. Ölüm saatine kadar ülke çapında görevini yaptı ve tüm dünyada İngiltere'nin kalıcı, olumlu bir sembolü oldu. Artık dinlenme hakkını kazandı" notuyla Kraliçe'ye veda etti.
Dünyaca ünlü İngiliz grup The Rolling Stones'un solisti Mick Jagger duygusal mesajinda "Tüm hayatım boyunca majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth hep oradaydı. Çocukluğumda, televizyonda onun düğün özetini izlediğimi hatırlıyorum. Onu güzel genç bir hanım olarak hatırlıyorum, ulusun sevgili büyükannesi. Kraliyet ailesine en derin başsağlığı diliyorum" dedi.
Kraliçe'nin 92. doğum gününde şarkı söyleyen Luke Evans 'En iyi gece! 92. doğum gününde Kraliçe Majesteleri için şarkı söylemek büyük bir onurdu" dedi.
Paris Hİlton ise "En ilham verici kadınlardan biri. Bir devrin sonu" sözlerini dile getirdi.