Yıldız isimlerden Kraliçe II. Elizabeth için veda mesajları: Artık dinlenme vakti

İngiltere Kraliçe'si II. Elizabeth'in ölüm haberi sanat ve eğlence dünyasının ünlü isimleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Kraliçe'nin 1998 yılında 'Sir' unvanı verdiği sanatçı Elton John; En büyük ve en karanlık anlarımızdan bazılarında zarafet, nezaket ve gerçek bir şefkatli sıcaklıkla ülkeyi yönetmek için ilham verici bir varlıktı. Kraliçe Elizabeth, çocukluğumdan bugüne hayatımın büyük bir parçası oldu ve onu çok özleyeceğim' dedi.