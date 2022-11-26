Yıldız model Adriana Lima Dünya Kupası için Katar'da

Yıldız model Adriana Lima, ülkesi Brezilya'nın da katıldığı Dünya Kupası'nı yerinde takip etmek için Katar'a gitti.
Lima, 2022 Dünya Kupası'nda ilk olarak Brezilya-Sırbistan maçını Lusail Stadyumu'nda Sırp meslektaşlarıyla birlikte seyretti.
Brezilya forması giyen ve ülkesinin maçı kazanması keyiflenen Lima, kale arkasındaki tribünde yer aldı.
41 yaşındaki model son olarak İngiltere-Galler maçını tribünden takip etti.
Lima'nın pazartesi günü oynanacak Brezilya-İsviçre maçında da ülkesini tribünde desteklemesi bekleniyor.