Yıldız model Adriana Lima Dünya Kupası için Katar'da

Dünya Kupası için Katar'a giden ve geçtiğimiz günlerde tribünde ülkesi Brezilya'yı destekleyen dünyaca ünlü model Adriana Lima, son olarak İngiltere-Galler maçını takip etti.

Yıldız model Adriana Lima Dünya Kupası için Katar'da - 1

Yıldız model Adriana Lima, ülkesi Brezilya'nın da katıldığı Dünya Kupası'nı yerinde takip etmek için Katar'a gitti.


Yıldız model Adriana Lima Dünya Kupası için Katar'da - 2

Lima, 2022 Dünya Kupası'nda ilk olarak Brezilya-Sırbistan maçını Lusail Stadyumu'nda Sırp meslektaşlarıyla birlikte seyretti.


Yıldız model Adriana Lima Dünya Kupası için Katar'da - 3

Brezilya forması giyen ve ülkesinin maçı kazanması keyiflenen Lima, kale arkasındaki tribünde yer aldı.


Yıldız model Adriana Lima Dünya Kupası için Katar'da - 4

41 yaşındaki model son olarak İngiltere-Galler maçını tribünden takip etti.


Yıldız model Adriana Lima Dünya Kupası için Katar'da - 5

Lima'nın pazartesi günü oynanacak Brezilya-İsviçre maçında da ülkesini tribünde desteklemesi bekleniyor.

N-LIFE HABERLERİ

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