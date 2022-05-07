Yıldız oyuncu Gerard Depardieu Türkiye'de: Yata dönüştürülen teknesini inceledi

Haberler | 07.05.2022 - 15:17
Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu, satın aldığı ton balığı av teknesini Türkiye’de yata dönüştürüyor.
Fransa’da satın aldığı tekneyi Tuzla’da yata dönüştüren Gerard Depardieu, Türkiye’ye geldi. Ünlü oyuncu, yatın yapım aşamasını yerinde inceleyip bilgi aldı.
Depardieu, “Türkiye’de yatçılık çok ilerlemiş durumda” açıklamasını yaptı.
Snob Magazin’in haberine göre geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen Depardieu, Tuzla’ya giderek yatın yapım aşaması hakkında bilgi aldı. Sanatçı, yatın içerisinde olması gerekenleri de anlattı.
2013 yılında Rus vatandaşlığına geçen Depardieu, geçtiğimiz günlerde hayatıyla ilgili aldığı yeni kararları anlatmıştı. Usta oyuncu artık ülkesinde daha az yaşayıp İstanbul ve Dubai’de zaman geçirmek istediğini dile getirmişti. 73 yaşındaki Depardieu, bundan sonra daha iyi bir yaşam peşinde olduğunu belirterek, dalgalara yelken açıp bu huzuru bulmayı umut ettiğini aktarmıştı.