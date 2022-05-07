Yıldız oyuncu Gerard Depardieu Türkiye'de: Yata dönüştürülen teknesini inceledi

2013 yılında Rus vatandaşlığına geçen Depardieu, geçtiğimiz günlerde hayatıyla ilgili aldığı yeni kararları anlatmıştı. Usta oyuncu artık ülkesinde daha az yaşayıp İstanbul ve Dubai’de zaman geçirmek istediğini dile getirmişti. 73 yaşındaki Depardieu, bundan sonra daha iyi bir yaşam peşinde olduğunu belirterek, dalgalara yelken açıp bu huzuru bulmayı umut ettiğini aktarmıştı.