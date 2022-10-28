Yıldız şarkıcı Adele hayalini gerçekleştiriyor

Üniversiteye gitmediği için pişman olduğunu vurgulayan yıldız şarkıcı Adele, hayalini gerçekleştiriyor. Adele, br süre sahne sayısını azaltacak ve İngiliz Edebiyatı bölümünde eğitim alacak.

Yıldız şarkıcı Adele hayalini gerçekleştiriyor - 1

Grammy Ödüllü İngiliz şarkıcı Adele, Mart 2023’e kadar sürecek Las Vegas gösterilerinin ardından üniversiteli olacak.

Yıldız şarkıcı Adele hayalini gerçekleştiriyor - 2

Los Angeles’ta hayranlarıyla buluşan 34 yaşındaki şarkıcı İngiliz Edebiyatı okuyacak. Adele, “Şarkı söylemeseydim, bence İngiliz Edebiyatı öğretmeni olurdum” dedi.

Yıldız şarkıcı Adele hayalini gerçekleştiriyor - 3

İngiliz diline karşı duyduğu tutkuyu şarkılarına da yansıttığını belirten Adele, “Keşke bu deneyimi üniversiteye gidip yaşasaydım ama dersleri bir öğretmenle birlikte internet üzerinden alacağım” dedi.

Yıldız şarkıcı Adele hayalini gerçekleştiriyor - 4

Adele, bu eğitimin 2025 yılı planı olduğunu belirtti.

Yıldız şarkıcı Adele hayalini gerçekleştiriyor - 5

Yıldız şarkıcı Los Angeles'ın ardından 18 Kasım’da Las Vegas’ta sahne alacak ve konserleri Mart 2023’e kadar sürecek.

N-LIFE HABERLERİ

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