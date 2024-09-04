Yılın düğüne hazırlık! Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı evleniyor

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya bu akşam dünyaevine girecek. Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Ilıcalı, kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Esma Sultan Yalısı'nda evlenecek. Düğünün hazırlık sürecine dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Yılın düğüne hazırlık! Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı evleniyor - 1

Uzun zamandır yaşadıkları ilişkiyle magazin gündemine konu olan çift, bu akşam nikâh masasına oturacak.

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. Birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen çift, bu akşam Esma Sultan Yalısı'nda 'evet' diyecek.

N-LIFE HABERLERİ

Yılın düğüne hazırlık! Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı evleniyor - 2

Ayça Çağla Altunkaya'nın, nikaha hazırlık görüntüleri ortaya çıktı.

Yılın düğüne hazırlık! Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı evleniyor - 3

Dördüncü kez nikah masasına oturacak Acun Ilıcalı, yakın arkadaşlarının olduğu küçük bir grupla düğün yapmayı planlıyor.

Yılın düğüne hazırlık! Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı evleniyor - 4

Çiftin düğün davetiyesi de ortaya çıktı.

Tamamen siyah bir tema seçilen davetiyede Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya davetlilere, "Lütfen, sosyal medya olmasın." diye not düştü.

Yılın düğüne hazırlık! Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı evleniyor - 5

Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi.

Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünden mezun olan Ayça Çağla Altunkaya, okul zamanında amatör olarak basketbol takımında da yer almıştır.

Yılın düğüne hazırlık! Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı evleniyor - 6

Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile dördüncü evliliğini yapacak.

Yılın düğüne hazırlık! Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı evleniyor - 7
Yılın düğüne hazırlık! Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı evleniyor - 8
Yılın düğüne hazırlık! Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı evleniyor - 9
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