Yılın düğüne hazırlık! Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı evleniyor
Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya bu akşam dünyaevine girecek. Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Ilıcalı, kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Esma Sultan Yalısı'nda evlenecek. Düğünün hazırlık sürecine dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Uzun zamandır yaşadıkları ilişkiyle magazin gündemine konu olan çift, bu akşam nikâh masasına oturacak.
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. Birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen çift, bu akşam Esma Sultan Yalısı'nda 'evet' diyecek.