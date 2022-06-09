Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında

Time Dergisi’nin bu yıl 16. kez düzenlediği TIME 100 Gala, dünya liderleri ve iş insanlarının yanı sıra eğlence sektöründen pek çok isme ev sahipliği yaptı. Time Dergisi’nin her sene yayınladığı 2022’nin En Etkili İnsanları listesine giren ünlü isimler kırmızı halıda boy gösterdi.