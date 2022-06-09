Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında

Haberler - ntv.com.tr | 09.06.2022 - 10:24 - Son Güncelleme : 09.06.2022 - 10:48

Time Dergisi’nin her sene düzenlediği ve yılın en etkili isimlerinin katıldığı TIME 100 Gala, eğlence sektöründen pek çok isme ev sahipliği yaptı. Zendaya, Andrew Garfield ve Bill Gates gibi isimlerin katıldığı gecede, 2022 yılında yaptığı işlerle etki bırakan ünlü isimler boy gösterdi.

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında - 1

Time Dergisi’nin bu yıl 16. kez düzenlediği TIME 100 Gala, dünya liderleri ve iş insanlarının yanı sıra eğlence sektöründen pek çok isme ev sahipliği yaptı. Time Dergisi’nin her sene yayınladığı 2022’nin En Etkili İnsanları listesine giren ünlü isimler kırmızı halıda boy gösterdi.

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında - 2

Bu yıl kariyerinde yoğun bir sene geçiren İngiliz oyuncu Andrew Garfield, gecede fırfır detaylı gömleğinin ön olanda olduğu siyah bir smokin giydi. Bu yıl Spiderman: Eve Dönüş Yok, Tammy Faye’in Gözleri ve Tick, Tick...Boom! filmleriyle öne çıkan oyuncu, Tick, Tick...Boom!’daki rolüyle Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu adayı oldu.

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında - 3

Steven Spielberg'in West Side Story filminde rol alan ve birçok ödüle layık görülen oyuncu Ariana DeBose, kırmızı halıda çiçekli ve transparan detaylı bir elbise tercih etti.

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında - 4

Amerikalı oyuncu Zendaya, gecede Bob Mackie imzalı vintage bir elbise giydi. 25 yaşındaki oyuncunun yıldızı Euphoria, Spider Man: Eve Dönüş Yok, Malcom & Marie ve Dune gibi yapımlarla parladı.

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında - 5

Amerikalı oyuncu Jeremy Strong, bordo renkteki takım elbisesiyle Time 100 Gala'nın kırmızı halısına katıldı Oyuncu, HBO yapımı Succession dizisindeki rolüyle son dönemin en başarılı oyuncularından bir olarak görülüyor.

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında - 6

Yeni Zelandalı yönetmen Taika Waititi kırmızı halıya beyaz bir smokin ile katıldı. Yönetmen Thor Ragnarok ve Jojo Rabbits gibi başarılı yapımlarla Time'ın en etkili insanlar listesine girdi.

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında - 7

Time 100 Gala'sına katılan isimler arasında Microsoft'un kurucusu Bill Gates de vardı.

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında - 8

Bill Gates'in kızı Phoebe Gates, gecede pembe renkte ışıltılı bir Versace elbise giydi.

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında - 9

Marvel sinema evreninin ilk Asyalı kahramanını canlandıran Çin asıllı Amerikalı oyuncu Simu Liu, mavi renkteki takımıyla tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında - 10

Kanadalı tasarımcı Aurora James, gecede kuş tüyleriyle kaplı siyah bir elbise tercih etti.

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında - 11

Amerikalı country müzik sanatçıcı Miranda Lambert, ipli omuz askılarıyla dikkat çeken siyah bir elbise giydi.

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında - 12

Amerikalı R&B şarkıcı Mary J. Blige, kalp yaka turkuaz renkte detaylı bir elbise giydi.

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