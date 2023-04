Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında buluştu

Dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden biri olan Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı. Listede dünya liderleri ve iş insanlarının yanı sıra eğlence sektöründen pek çok isim yer alıyor.

Time Dergisi’nin her sene yayınladığı 2023’nin En Etkili İnsanları listesine giren ünlü isimler kırmızı halıda boy gösterdi.

White Lotus dizisinden Jennifer Coolidge gecenin önemli isimlerinden biri oldu. Coolidge, Bollywood yıldızı Shah Rukh Khan, The Last of Us dizisinden Pedro Pascal, İngilere hükümdarı Kral Charles ve yazar Salman Rushdie gibi isimler de İkonlar listesinde yer aldı.