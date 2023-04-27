Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında buluştu

Time Dergisi’nin her sene düzenlediği ve yılın en etkili isimlerinin katıldığı TIME 100 Gala, eğlence sektöründen pek çok isme ev sahipliği yaptı. Realite şov yıldızı Kim Kardashian, Oscar ödüllü oyuncu Ke Huy Quan ve Salma Hayek gibi isimlerin katıldığı gecede, 2023 yılında yaptığı işlerle etki bırakan ünlü isimler boy gösterdi. İşte Tİme100 Gala'sından yansıyanlar...

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında buluştu - 1

Dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden biri olan Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı. Listede dünya liderleri ve iş insanlarının yanı sıra eğlence sektöründen pek çok isim yer alıyor.

Time Dergisi’nin her sene yayınladığı 2023’nin En Etkili İnsanları listesine giren ünlü isimler kırmızı halıda boy gösterdi.

White Lotus dizisinden Jennifer Coolidge gecenin önemli isimlerinden biri oldu. Coolidge, Bollywood yıldızı Shah Rukh Khan, The Last of Us dizisinden Pedro Pascal, İngilere hükümdarı Kral Charles ve yazar Salman Rushdie gibi isimler de İkonlar listesinde yer aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında buluştu - 2

Bu yıl ödül törenlerinden eli boş ayrılmayan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filminde başrolde yer alan Ke Huy Quan, bu yılın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyuncu, Oscar Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında buluştu - 3

Baz Luhrmann yönetmenliğindeki Elvis filminde rol alan Austin Butler, Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Oyuncu performansıyla büyük övgü topladı. Oyuncuya kırmızı halıda sevgilisi ABD'li model Kaia Gerber eşilk etti.

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında buluştu - 4

Sanatçılar kategorisinde en etkili isimler arasına giren Salma Hayek de kırmızı halıda boy gösterdi.

İşte Time100 Gala'sından yansıyanlar...

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında buluştu - 5

Angela Bassett

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında buluştu - 6

Kim Kardashian

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında buluştu - 7
Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında buluştu - 8

Beef dizisiyle şu sıralar gündemde olan Ali Wong

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında buluştu - 9

Doja Cat

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında buluştu - 10

Padma Lakshmi

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında buluştu - 11

Natasha Lyonne, Amy Poehler ve Aubrey Plaza

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında buluştu - 12

Drew Barrymore

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında buluştu - 13

Ashley Graham

Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında buluştu - 14
Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında buluştu - 15

Amy Poehler

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