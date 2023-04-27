Yılın en etkili isimleri Time 100 Gala'sında buluştu

Dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden biri olan Time Dergisi 2023 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı. Listede dünya liderleri ve iş insanlarının yanı sıra eğlence sektöründen pek çok isim yer alıyor.
Time Dergisi’nin her sene yayınladığı 2023’nin En Etkili İnsanları listesine giren ünlü isimler kırmızı halıda boy gösterdi.
White Lotus dizisinden Jennifer Coolidge gecenin önemli isimlerinden biri oldu. Coolidge, Bollywood yıldızı Shah Rukh Khan, The Last of Us dizisinden Pedro Pascal, İngilere hükümdarı Kral Charles ve yazar Salman Rushdie gibi isimler de İkonlar listesinde yer aldı.
Bu yıl ödül törenlerinden eli boş ayrılmayan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filminde başrolde yer alan Ke Huy Quan, bu yılın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyuncu, Oscar Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.
Baz Luhrmann yönetmenliğindeki Elvis filminde rol alan Austin Butler, Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Oyuncu performansıyla büyük övgü topladı. Oyuncuya kırmızı halıda sevgilisi ABD'li model Kaia Gerber eşilk etti.
Sanatçılar kategorisinde en etkili isimler arasına giren Salma Hayek de kırmızı halıda boy gösterdi.
İşte Time100 Gala'sından yansıyanlar...
Angela Bassett
Kim Kardashian
Beef dizisiyle şu sıralar gündemde olan Ali Wong
Doja Cat
Padma Lakshmi
Natasha Lyonne, Amy Poehler ve Aubrey Plaza
Drew Barrymore
Ashley Graham
Amy Poehler