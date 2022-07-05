Yönetmen Quentin Tarantino ikinci kez baba oldu

Haberler - ntv.com.tr | 05.07.2022 - 11:03 - Son Güncelleme : 05.07.2022 - 11:07
Soysuzlar Çetesi, Bir Zamanlar...Hollywood’da ve Ucuz Roman gibi kült filmlere imza atan Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino ve müzisyen eşi Daniella Pick, ikinci kez çocuk sahibi oldu.
59 yaşındaki yönetmen ve 38 yaşındaki şarkıcı eşi, 2 Temmuz’da bir kız çocuk sahibi olduklarını duyurdu.
İlk çocukları Leo’yu 2020 şubat ayında kucağına alan çift, kızlarının adını açıklamadı.
Çift, Beverly Hills’te pek çok ünlü yıldızın katıldığı, Yahudi geleneklerine uygun bir düğünle evlenmişti.
Quentin Tarantino ile eşi, ilk olarak 2009 yılında Kudüs Film Festivali’nde Inglourious Basterds filminin tanıtımını yaparken tanıştı. 2015 yılının Mayıs ayında ayrılan çift, Aralık ayında barışarak ilişkilerine devam etti.
Yönetmenin ilk çocuğunun adını Leo koyması gündem olmuştu. “Adını neredeyse Leo koymayacaktım. Çünkü herkes Leonardo DiCaprio’dan etkilendiğimi düşünecekti” diyen yönetmen 'Leo’nun eşinin dedesinin adı olduğunu açıklamıştı.