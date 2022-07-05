Galeri

Yönetmen Quentin Tarantino ikinci kez baba oldu

Haberler - ntv.com.tr | 05.07.2022 - 11:03 - Son Güncelleme : 05.07.2022 - 11:07

Efsane yönetmen Quentin Tarantino ve 4 yıldır evli olduğu eşi Daniella Pick ikinci çocuklarını kucağına aldıklarını duyurdu.

Yönetmen Quentin Tarantino ikinci kez baba oldu - 1

Soysuzlar Çetesi, Bir Zamanlar...Hollywood’da ve Ucuz Roman gibi kült filmlere imza atan Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino ve müzisyen eşi Daniella Pick, ikinci kez çocuk sahibi oldu.

Yönetmen Quentin Tarantino ikinci kez baba oldu - 2

KIZ ÇOCUKLARI OLDU

59 yaşındaki yönetmen ve 38 yaşındaki şarkıcı eşi, 2 Temmuz’da bir kız çocuk sahibi olduklarını duyurdu.

Yönetmen Quentin Tarantino ikinci kez baba oldu - 3

İlk çocukları Leo’yu 2020 şubat ayında kucağına alan çift, kızlarının adını açıklamadı.

Yönetmen Quentin Tarantino ikinci kez baba oldu - 4

Çift, Beverly Hills’te pek çok ünlü yıldızın katıldığı, Yahudi geleneklerine uygun bir düğünle evlenmişti.

Yönetmen Quentin Tarantino ikinci kez baba oldu - 5

AYRILIP BARIŞTILAR

Quentin Tarantino ile eşi, ilk olarak 2009 yılında Kudüs Film Festivali’nde Inglourious Basterds filminin tanıtımını yaparken tanıştı. 2015 yılının Mayıs ayında ayrılan çift, Aralık ayında barışarak ilişkilerine devam etti.

Yönetmen Quentin Tarantino ikinci kez baba oldu - 6

LEONARDO DICAPRIO'DAN ETKİLENMEDİM

Yönetmenin ilk çocuğunun adını Leo koyması gündem olmuştu. “Adını neredeyse Leo koymayacaktım. Çünkü herkes Leonardo DiCaprio’dan etkilendiğimi düşünecekti” diyen yönetmen 'Leo’nun eşinin dedesinin adı olduğunu açıklamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER