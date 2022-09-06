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Yönetmen ve senarist Emanuele Crialese: Biyolojik açıdan kadın olarak doğdum

Haberler | 06.09.2022 - 08:40

Ödüllü İtalyan yönetmen ve senarist Emanuele Crialese kadın olarak doğduğunu ilk kez açıkladı. Crialese, "Biyolojik açıdan kadın olarak doğdum. Trans olmam içimde dişi bir karakterden büyük bir parça olmadığı anlamına gelmiyor. Hatta bu muhtemelen benim en iyi parçam" dedi.

Yönetmen ve senarist Emanuele Crialese: Biyolojik açıdan kadın olarak doğdum - 1

Venedik Film Festivali'ne katılan Ödüllü İtalyan yönetmen ve senarist Emanuele Crialese, kadın olarak doğduğunu açıkladı.


Yönetmen ve senarist Emanuele Crialese: Biyolojik açıdan kadın olarak doğdum - 2

Penelope Cruz'un oynadığı son filmi L'Immensita'nın festivaldeki gösterimine katılan ünlü yönetmen, bu eserinde kendi hayat hikayesinden çok fazla esinlendiğini söyledi.


Yönetmen ve senarist Emanuele Crialese: Biyolojik açıdan kadın olarak doğdum - 3

Trans olduğunu ilk kez açıklayan Crialese, "Biyolojik açıdan kadın olarak doğdum. İçimde dişi bir karakterden büyük bir parça olmadığı anlamına gelmiyor. Hatta bu muhtemelen benim en iyi parçam" dedi.


Yönetmen ve senarist Emanuele Crialese: Biyolojik açıdan kadın olarak doğdum - 4

Independent Türkçe'nin Reuters'ten aktardığına göre; 57 yaşındaki yönetmen sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir noktada seçim yapmam gerekti. Ölmek ya da yaşamak. Böyle bir yolculuğa çıkmayı siz seçmiyorsunuz. Bu şekilde doğuyorsunuz."


Yönetmen ve senarist Emanuele Crialese: Biyolojik açıdan kadın olarak doğdum - 5

Geçiş süreci hakkında ayrıntı vermeyen Crialese, o dönem destek bulmak için annesine sığındığını söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

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