Youtuber Technoblade hayatını kaybetti: Eğer bunu izliyorsanız öldüm demektir

Haberler | 02.07.2022 - 12:21
Technoblade kullanıcı adlı Youtuber, ölümünün ardından bir video yayınlandı. Ailesi, 23 yaşında hayata veda eden ünlü fenomenin ölümününü “Şimdilik hoşçakalın inekler” başlıklı duygusal bir videoyla duyurdu.
Videoda önce babası görülüyor ve oğlunun bir mesajı olduğunu söylüyor. Ardından da Technoblade kısa bir açıklama yapıyor.
Paylaşımları boyunca gerçek kimliğini gizleyen Technoblade, bir dakikalık videoda gerçek adının Alex olduğunu söylüyor. "Yüzlerce hayatım daha olsa, yine Techoblade olmayı seçerdim çünkü bunlar hayatımın en mutlu yıllarıydı” ifadesini de kullanıyor.
Ünlü YouTuber, açıklamasını “Technoblade oyun dışı” diyerek bitiriyor.
12 milyondan fazla takipçisi olan Technoblade'e geçen sene ağustos ayında kanser teşhisi konulmuştu.