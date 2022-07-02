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Youtuber Technoblade hayatını kaybetti: Eğer bunu izliyorsanız öldüm demektir

Haberler | 02.07.2022 - 12:21

Dünya çapında milyonlarca takipçisi olan Amerikalı Technoblade adlı Youtuber, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümünü duyuran ise yine kendisi oldu. Hazırladığı veda videosu, ölümünün ardından yayınlandı. Youtuber videoda "Herkese merhaba, ben Technoblade. Eğer bunu izliyorsanız öldüm demektir" diyerek takipçilerine seslendi.

Youtuber Technoblade hayatını kaybetti: Eğer bunu izliyorsanız öldüm demektir - 1

Technoblade kullanıcı adlı Youtuber, ölümünün ardından bir video yayınlandı. Ailesi, 23 yaşında hayata veda eden ünlü fenomenin ölümününü “Şimdilik hoşçakalın inekler” başlıklı duygusal bir videoyla duyurdu.

Youtuber Technoblade hayatını kaybetti: Eğer bunu izliyorsanız öldüm demektir - 2

Videoda önce babası görülüyor ve oğlunun bir mesajı olduğunu söylüyor. Ardından da Technoblade kısa bir açıklama yapıyor.

Youtuber Technoblade hayatını kaybetti: Eğer bunu izliyorsanız öldüm demektir - 3

Paylaşımları boyunca gerçek kimliğini gizleyen Technoblade, bir dakikalık videoda gerçek adının Alex olduğunu söylüyor. "Yüzlerce hayatım daha olsa, yine Techoblade olmayı seçerdim çünkü bunlar hayatımın en mutlu yıllarıydı” ifadesini de kullanıyor.

Youtuber Technoblade hayatını kaybetti: Eğer bunu izliyorsanız öldüm demektir - 4

Ünlü YouTuber, açıklamasını “Technoblade oyun dışı” diyerek bitiriyor.

Youtuber Technoblade hayatını kaybetti: Eğer bunu izliyorsanız öldüm demektir - 5

12 milyondan fazla takipçisi olan Technoblade'e geçen sene ağustos ayında kanser teşhisi konulmuştu.

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