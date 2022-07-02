Youtuber Technoblade hayatını kaybetti: Eğer bunu izliyorsanız öldüm demektir

Paylaşımları boyunca gerçek kimliğini gizleyen Technoblade, bir dakikalık videoda gerçek adının Alex olduğunu söylüyor. "Yüzlerce hayatım daha olsa, yine Techoblade olmayı seçerdim çünkü bunlar hayatımın en mutlu yıllarıydı” ifadesini de kullanıyor.