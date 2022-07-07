Yüz körlüğü sorunu yaşayan Brad Pitt: Kimse bana inanmıyor

GQ dergisine konuşan Pitt, bu rahatsızlığı olduğuna dair tanı almasa da kendisinde yüz körlüğü sorunu olduğunu düşündüğünü, insanların kendilerini tanımazlıktan geldiğini zannetmesinden dolayı üzüldüğünü itiraf etti.

Ünlü oyuncu, “Hiç kimse bana inanmıyor. Yüz körlüğü olan başka insanlarla tanışmak istiyorum” dedi.