Yüzüğünü takmıyor! Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanıyor mu?

20 yıl sonra oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez ile bir araya gelen ve 2022 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren Ben Affleck'in alyansını takmaması dikkat çekti. Çiftin boşanacağı iddia ediliyor.

Yüzüğünü takmıyor! Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanıyor mu? - 1

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Yüzüğünü takmıyor! Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanıyor mu? - 2

Evlendikleri günden beri sık sık birlikte etkinliklere katılan ve birbirleri hakkında romantik ifadeler kullanan çiftten Affleck'in geçtiğimiz günlerde alyansını takmaması soru işaretlerine neden oldu.

Yüzüğünü takmıyor! Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanıyor mu? - 3

BOŞANACAKLAR MI?

Öte yandan çiftin ayrı evlerde yaşamaya başladığı ve boşanacakları iddia edildi.

People dergisine konuşan kaynaklar, Affleck ve Lopez'in evlerini ayırdığını ve evliliklerinin sallantıda olduğunu söyledi.

Yüzüğünü takmıyor! Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanıyor mu? - 4

Çiftten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak Affleck'in alyansını takmaması dikkatlerden kaçmadı.

Yüzüğünü takmıyor! Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanıyor mu? - 5

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez de geçtiğimiz haftalarda Met Gala'ya tek başına katılmıştı.

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