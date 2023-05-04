Yüzüklerin Efendisi'nin Legolas'ı Orlando Bloom: Çok para kazanamadım

Tüm dünyada hasılat rekoru kıran, yönetmen koltuğunda Peter Jackson'ın oturduğu “Yüzüklerin Efendisi” serisinde rol alan Orlando Bloom, yapımdan neredeyse hiç para kazanamadığını açıkladı.
Howard Stern’in radyo programına katılan İngiliz aktör, üç filmlik seriden sadece 3,4 milyon TL (175.000 dolar) kazandığını açıkladı.
17 Oscar ödülü kazanan Yüzüklerin Efendisi'nin dünya genelinde 59 milyar TL (3 milyar dolar) gişe yaptığı bildirildi.
Filmdeki "Legolas" rolü için sarı peruk, mavi lens ve özel sivri kulaklar takan Bloom, Yeni Zelanda’daki setin çok iyi olduğunu anlattı.
Ünlü isim, sözlerine “Harikaydı, akşam yemekleri vardı, hafta sonları ara sıra içki içerdik. Çok büyülü bir zamandı” diye devam etti.
Filmden büyük paralar kazanmasa da “buna değdiğini ve hatta rolü daha ucuza kabul edeceğini de” itiraf eden Orlando Bloom, “Hayatımın en büyük hediyesiydi, paranın yarısı için bile yine yapardım” dedi.
Legolas rolü, Bloom için Hollywood’da bir kariyer basamağı olurken, “Karayip Korsanları” serisindeki "Will Turner" rolünü de güvence altına almasına yardımcı oldu.