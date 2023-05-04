Yüzüklerin Efendisi'nin Legolas'ı Orlando Bloom: Çok para kazanamadım

"HAYATIMIN EN BÜYÜK HEDİYESİYDİ"

Filmden büyük paralar kazanmasa da “buna değdiğini ve hatta rolü daha ucuza kabul edeceğini de” itiraf eden Orlando Bloom, “Hayatımın en büyük hediyesiydi, paranın yarısı için bile yine yapardım” dedi.