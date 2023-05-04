Yüzüklerin Efendisi'nin Legolas'ı Orlando Bloom: Çok para kazanamadım

J.R.R. Tolkien'in kaleme aldığı "Yüzüklerin Efendisi" serisinde canlandırdığı "Elf Legolas" karakteriyle şöhreti yakalayan Orlando Bloom, filmlerden sembolik bir ücret aldığını açıkladı.

Yüzüklerin Efendisi'nin Legolas'ı Orlando Bloom: Çok para kazanamadım - 1

Tüm dünyada hasılat rekoru kıran, yönetmen koltuğunda Peter Jackson'ın oturduğu “Yüzüklerin Efendisi” serisinde rol alan Orlando Bloom, yapımdan neredeyse hiç para kazanamadığını açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Yüzüklerin Efendisi'nin Legolas'ı Orlando Bloom: Çok para kazanamadım - 2

Howard Stern’in radyo programına katılan İngiliz aktör, üç filmlik seriden sadece 3,4 milyon TL (175.000 dolar) kazandığını açıkladı.

Yüzüklerin Efendisi'nin Legolas'ı Orlando Bloom: Çok para kazanamadım - 3

3 MİLYAR DOLAR GİŞE YAPTI

17 Oscar ödülü kazanan Yüzüklerin Efendisi'nin dünya genelinde 59 milyar TL (3 milyar dolar) gişe yaptığı bildirildi.

Yüzüklerin Efendisi'nin Legolas'ı Orlando Bloom: Çok para kazanamadım - 4

Filmdeki "Legolas" rolü için sarı peruk, mavi lens ve özel sivri kulaklar takan Bloom, Yeni Zelanda’daki setin çok iyi olduğunu anlattı.

Yüzüklerin Efendisi'nin Legolas'ı Orlando Bloom: Çok para kazanamadım - 5

"ÇOK BÜYÜLÜ BİR ZAMANDI"

Ünlü isim, sözlerine “Harikaydı, akşam yemekleri vardı, hafta sonları ara sıra içki içerdik. Çok büyülü bir zamandı” diye devam etti.

Yüzüklerin Efendisi'nin Legolas'ı Orlando Bloom: Çok para kazanamadım - 6

"HAYATIMIN EN BÜYÜK HEDİYESİYDİ"

Filmden büyük paralar kazanmasa da “buna değdiğini ve hatta rolü daha ucuza kabul edeceğini de” itiraf eden Orlando Bloom, “Hayatımın en büyük hediyesiydi, paranın yarısı için bile yine yapardım” dedi.

Yüzüklerin Efendisi'nin Legolas'ı Orlando Bloom: Çok para kazanamadım - 7

Legolas rolü, Bloom için Hollywood’da bir kariyer basamağı olurken, “Karayip Korsanları” serisindeki "Will Turner" rolünü de güvence altına almasına yardımcı oldu.

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