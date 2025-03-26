Yüzyılın daveti olacak! Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in sır gibi saklanan düğününden detaylar
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile sevgilisi Lauren Sanchez dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Ünlü çiftin Venedik'teki milyon dolarlık düğününe dair detaylar ortaya çıktı.
Dünyanın en zengin ikinci insanı Jeff Bezos ile Lauren Sanchez nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Ünlü çift, Venedik'te dünyaevine girecek.
55 yaşındaki Sanchez ile 61 yaşındaki Bezos, düğün davetiyelerini gönderdi bile. Çiftin haziran ayının son günlerinde görkemli bir törenle hayatlarını birleştireceği biliniyor.