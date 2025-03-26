Yüzyılın daveti olacak! Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in sır gibi saklanan düğününden detaylar

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile sevgilisi Lauren Sanchez dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Ünlü çiftin Venedik'teki milyon dolarlık düğününe dair detaylar ortaya çıktı.

Yüzyılın daveti olacak! Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in sır gibi saklanan düğününden detaylar - 1

Dünyanın en zengin ikinci insanı Jeff Bezos ile Lauren Sanchez nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Ünlü çift, Venedik'te dünyaevine girecek.

55 yaşındaki Sanchez ile 61 yaşındaki Bezos, düğün davetiyelerini gönderdi bile. Çiftin haziran ayının son günlerinde görkemli bir törenle hayatlarını birleştireceği biliniyor.

N-LIFE HABERLERİ

Yüzyılın daveti olacak! Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in sır gibi saklanan düğününden detaylar - 2

Daily Mail'in haberine göre, milyarderin düğün töreni, "yüzyılın düğünü" olarak tarihe geçecek.

2,5 milyon dolarlık bir yüzükle gelen evlenme teklifinin ardından Sanchez, görkemli tören için gelinliğini seçti.Sanchez'in Oscar de la Renta imzalı bir gelinlik giyeceği düşünülüyor.

Yüzyılın daveti olacak! Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in sır gibi saklanan düğününden detaylar - 3

KİMLER DAVETLİ?

ABD Başkanı Donald Trump, Leonardo DiCaprio, milyarder Bill Gates ve sunucu Oprah Winfrey'nin düğün törenine katılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tasarımcı Diane von Furstenberg, Kim Kardashian, Kris Jenner, Barbra Streisand da davetliler arasında yer alabilir.

CLOONEY'NİN DÜĞÜNÜNÜ ARATMAYACAK

Bezos'un düğünün, 2014 yılında görkemli bir törenle evlenen George Clooney ile Amal Alamuddin'in düğününü aratmayacağı düşünülüyoe.

Bezos'un 500 milyon dolarlık Koru adlı yatında düğün töreninin gerçekleşebileceği düşünüyor. İddialara göre, lüks yat kutlamalar esnasında kullanılacak ve davetlileri gezdirecek.

Yüzyılın daveti olacak! Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in sır gibi saklanan düğününden detaylar - 4

BOŞANMA NEDENİ OLARAK GÖSTERİLDİ

İlk kez 2019 yılında birlikte olduklarını duyuran çift, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Özel birkaç etkinlikte beraber görüntülenen çift, 2022 yılında Washington'da verdikleri ortak röportajda Bezos'un servetinin hayır işlerinde kullanılması üzerine planladıkları projeleri duyurmuştu.

Bezos, 2023 yılında sevgilisi Sanchez'e evlenme teklifinde bulundu. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos daha önce Mackenzie Scott ile evliydi. 25 senedir evli olan çiftin 4 çocuğu bulunuyor.

Jeff Bezos ile Scott'ın boşanmasının nedeni olarak Sanchez gösterilmişti.

Öte yandan Bezos ile birlikteliğinden önce Sanchez'in başından dört nişan geçti. Eski bir sunucu olan Sanchez 2005'te Patrick Whitesell ile evlenmiş ancak bu evlilik 2019'da Bezos ile ilişkisinin ortaya çıkmasıyla sona erdi. Bu ilişki, Bezos'un 4 çocuğunun annesi olan MacKenzie Scott ile 25 yıllık evliliğini de sona erdirmişti.

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