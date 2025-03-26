Yüzyılın daveti olacak! Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in sır gibi saklanan düğününden detaylar

BOŞANMA NEDENİ OLARAK GÖSTERİLDİ

İlk kez 2019 yılında birlikte olduklarını duyuran çift, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Özel birkaç etkinlikte beraber görüntülenen çift, 2022 yılında Washington'da verdikleri ortak röportajda Bezos'un servetinin hayır işlerinde kullanılması üzerine planladıkları projeleri duyurmuştu.



Bezos, 2023 yılında sevgilisi Sanchez'e evlenme teklifinde bulundu. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos daha önce Mackenzie Scott ile evliydi. 25 senedir evli olan çiftin 4 çocuğu bulunuyor.



Jeff Bezos ile Scott'ın boşanmasının nedeni olarak Sanchez gösterilmişti.



Öte yandan Bezos ile birlikteliğinden önce Sanchez'in başından dört nişan geçti. Eski bir sunucu olan Sanchez 2005'te Patrick Whitesell ile evlenmiş ancak bu evlilik 2019'da Bezos ile ilişkisinin ortaya çıkmasıyla sona erdi. Bu ilişki, Bezos'un 4 çocuğunun annesi olan MacKenzie Scott ile 25 yıllık evliliğini de sona erdirmişti.