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Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ve eşi Başak Ceylan Torun arasında şiddet iddiası

Haberler - ntv.com.tr | 12.09.2022 - 09:40 - Son Güncelleme : 12.09.2022 - 09:50

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak, eşi Başak Ceylan Torun tarafından şiddet uygulamakla suçlanıyor.

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ve eşi Başak Ceylan Torun arasında şiddet iddiası - 1

2020 yılında dünyaevine giren Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak, eşi Başak Ceylan Torun'a ve çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme geldi.

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ve eşi Başak Ceylan Torun arasında şiddet iddiası - 2

Boşnak’ı ihanet ve aile içi şiddetle suçlayan Torun “Ailem ve oğlum için susuyordum ama susmamam gerektiğini anladım" ifadelerini kullandı.

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ve eşi Başak Ceylan Torun arasında şiddet iddiası - 3

"ALDATILIYORDUM"

Torun "Hem aldatılıyor hem şiddete uğruyorum. Yıllardır susuyordum ama demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş” diyerek ihanete uğradığını da paylaştı.

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ve eşi Başak Ceylan Torun arasında şiddet iddiası - 4

HUKUKİ İŞLEMLERİ BAŞLATACAK

Torun,  paylaşımında "Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız" dedi.

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ve eşi Başak Ceylan Torun arasında şiddet iddiası - 5

Torun'un paylaşımı üzerine sosyal medyada kendisine pek çok destek mesajı geldi.

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ve eşi Başak Ceylan Torun arasında şiddet iddiası - 6

Şarkıcının Torun ile evli olduğu dönemde kadınlara attığı mesajlar ortaya çıkmıştı.

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