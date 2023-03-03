Zerda dizisinin çekildiği konak depremde yerle bir oldu

Kahramanmaraş 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü beldesinde 1916 yılında yapılan Hurşit Ağa Konağı yerle bir oldu. 2002-2004 yılları arasında milyonları ekrana kilitleyen Zerda dizisinin yanı sıra bir çok filme de ev sahipliği yapan ve üç ayrı bölümden oluşan konağın iki bağımsız kısmı yerle bir oldu. Bir bölümü ise ağır hasarlı bir şekilde ayakta kaldı.
Tarihi ve bahçesi ile bölgenin önemli turistik merkezleri arasında yer alan konağın yerinde ise taş yığınlarından oluşan enkaz bulunuyor.
Hurşit Ağa'nın torunlarından olan ve konağın sahiplerinden Mustafa Kemal Eren, “Hurşit Ağa Konağı olarak geçer bölgenin en önceki yapılarından birisi ve şuan sit alanı bölgesinde yer alıyor. Hurşit Ağa ailesi göçten sonra ilk buraya yerleştikten sonra burayı kurmuş. Gaziantep’in kurtuluşuna katkı veren Hurşit Ağa büyük dedelerimizdir. Bizler de ailenin fertlerindeniz, maalesef bu depremden sonra kaybettik bütün değerlerimizi" dedi.
Mehmet Tolga Eren ise ''Hurşit Ağa Konağı daha önce Zerda dizisiyle ün kazanmıştı. Zerda dizisinden sonra bir yangın geçirmişti. O dönemin belediye başkanları da gelmişti ve yangın sonrası onarılacağını söylemişti. Fakat deprem sonrası tamamen yerle bir oldu. Tekrardan onarılabilecek durumda değil" diye konuştu.
Dağlardan kayaların koptuğu ve yollara düştüğü ve çok sayıda binanın enkaza döndüğü Sakçagözü mahallesinde, tarihi yapısı, eşyaları ve bahçesi ile bölgenin önemli turistik merkezleri arasında yer alan konaktan geriye ağır hasarlı bir taş ve ahşap yığınlarından oluşan enkaz kaldı.