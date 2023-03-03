Zerda dizisinin çekildiği konak depremde yerle bir oldu

Kahramanmaraş 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü beldesinde 1916 yılında yapılan Hurşit Ağa Konağı yerle bir oldu. 2002-2004 yılları arasında milyonları ekrana kilitleyen Zerda dizisinin yanı sıra bir çok filme de ev sahipliği yapan ve üç ayrı bölümden oluşan konağın iki bağımsız kısmı yerle bir oldu. Bir bölümü ise ağır hasarlı bir şekilde ayakta kaldı.