Zerrin Tekindor, rol aldığı George Miller filmi için Cannes Film Festivali'nde

Haberler - ntv.com.tr | 22.05.2022 - 14:12 - Son Güncelleme : 22.05.2022 - 14:35
Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, Fransa'nın Cannes şehrinde dünyaca ünlü yıldızların katıldığı törenle başladı. Yıldızlarla dolu, gösterişli bir kırmızı halı geçidi yapılan festivale ünlü oyuncu Zerrin Tekindor katıldı.
George Miller’in yönettiği, Tilda Swinton ve Idris Alba’nın başrol oynadığı 'Three Thousand Years of Longing' filminde rol alan Zerrin Tekindor, filmin prömiyeri için Cannes Film Festivali’ndeydi.
Geçtiğimiz yıl çekimleri Avustralya’da gerçekleşen filmde Kösem Sultan’ı canlandıran Tekindor’u filmin gösteriminde oğlu Hira Tekindor da yalnız bırakmadı.
Tekindor, geceye Gamze Saraçoğlu tasarımıyla katıldı. Uzun yıllardır Saraçoğlu ile çalışan Zerrin Tekindor, “Gamze Saraçoğlu en hayran olduğum Türk tasarımcı. Mesleki bilgisine, zevkine, yaratıcılığına çok güveniyorum" diye konuştu.
Oyuncu, festivalde yönetmen Fatih Akın ile bir araya gelerek kameralara poz verdi.
Prömiyere katılan isimler arasında Ece Yüksel, Burcu Gölgedar ve Oğulcan Arman Uslu da vardı.
Prömiyere katılan oyuncu, sosyal medya paylaşımında "Sydney’de çekilen George Miller’ın @3000yearsmovie filminin prömiyeri Cannes Film Festivali’nde yapıldı. Çekimlerden sonra bütün ekiple orada tekrar bir araya gelmek çok şahaneydi. Tanıdığıma çok mutlu olduğum, harika insanlar… Bütün ekibe çok teşekkürler…" notunu düştü.
Tekindor, sosyal medya hesabından Cannes'da olduğunu bu fotoğraf ile duyurmuştu.