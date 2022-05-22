Zerrin Tekindor, rol aldığı George Miller filmi için Cannes Film Festivali'nde

Haberler - ntv.com.tr | 22.05.2022 - 14:12 - Son Güncelleme : 22.05.2022 - 14:35

Ünlü oyuncu Zerrin Tekindor, bu yıl 75. si düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı. Efsane yönetmen George Miller'ın 'Three Thousand Years of Longing' filminde rol alan Tekindor, festivalde kırmızı halıda yürüdü.

Zerrin Tekindor, rol aldığı George Miller filmi için Cannes Film Festivali'nde - 1

Bu yıl 75'incisi düzenlenen  Film Festivali, Fransa'nın Cannes şehrinde dünyaca ünlü yıldızların katıldığı törenle başladı. Yıldızlarla dolu, gösterişli bir kırmızı halı geçidi yapılan festivale ünlü oyuncu Zerrin Tekindor katıldı.

Zerrin Tekindor, rol aldığı George Miller filmi için Cannes Film Festivali'nde - 2

FİLMDE ROL ALDI

George Miller’in yönettiği, Tilda Swinton ve Idris Alba’nın başrol oynadığı 'Three Thousand Years of Longing' filminde rol alan Zerrin Tekindor, filmin prömiyeri için ndeydi.

Zerrin Tekindor, rol aldığı George Miller filmi için Cannes Film Festivali'nde - 3

OĞLU İLE KATILDI

Geçtiğimiz yıl çekimleri Avustralya’da gerçekleşen filmde Kösem Sultan’ı canlandıran Tekindor’u filmin gösteriminde oğlu Hira Tekindor da yalnız bırakmadı.

Zerrin Tekindor, rol aldığı George Miller filmi için Cannes Film Festivali'nde - 4

TÜRK TASARIMCIDAN GİYDİ

Tekindor, geceye Gamze Saraçoğlu tasarımıyla katıldı. Uzun yıllardır Saraçoğlu ile çalışan Zerrin Tekindor, “Gamze Saraçoğlu en hayran olduğum Türk tasarımcı. Mesleki bilgisine, zevkine, yaratıcılığına çok güveniyorum" diye konuştu.

Zerrin Tekindor, rol aldığı George Miller filmi için Cannes Film Festivali'nde - 5

Oyuncu, festivalde yönetmen Fatih Akın ile bir araya gelerek kameralara poz verdi.

Zerrin Tekindor, rol aldığı George Miller filmi için Cannes Film Festivali'nde - 6

Prömiyere katılan isimler arasında Ece Yüksel, Burcu Gölgedar ve Oğulcan Arman Uslu da vardı.

Zerrin Tekindor, rol aldığı George Miller filmi için Cannes Film Festivali'nde - 7

Prömiyere katılan oyuncu, sosyal medya paylaşımında "Sydney’de çekilen George Miller’ın @3000yearsmovie filminin prömiyeri ’nde yapıldı. Çekimlerden sonra bütün ekiple orada tekrar bir araya gelmek çok şahaneydi. Tanıdığıma çok mutlu olduğum, harika insanlar… Bütün ekibe çok teşekkürler…" notunu düştü.

Zerrin Tekindor, rol aldığı George Miller filmi için Cannes Film Festivali'nde - 8

Tekindor, sosyal medya hesabından Cannes'da olduğunu bu fotoğraf ile duyurmuştu.

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