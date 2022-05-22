Zerrin Tekindor, rol aldığı George Miller filmi için Cannes Film Festivali'nde

TÜRK TASARIMCIDAN GİYDİ

Tekindor, geceye Gamze Saraçoğlu tasarımıyla katıldı. Uzun yıllardır Saraçoğlu ile çalışan Zerrin Tekindor, “Gamze Saraçoğlu en hayran olduğum Türk tasarımcı. Mesleki bilgisine, zevkine, yaratıcılığına çok güveniyorum" diye konuştu.