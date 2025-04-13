Zeynep Demirel doğum sonrası ilk kez anlattı: Hamilelik boyunca kızları hazırlamakla uğraştım
Volkan Demirel ile birlikte üçüncü çocukları Yasmin'i kısa bir süre önce kucağına alan Zeynep Demirel, doğum sonrası ilk kez bir programa konuk oldu. Ünlü isim, kızlarının kardeşleri olacağını öğrendiği anda yaşananları anlattı.
2010 yılından bu yana eski futbolcu Volkan Demirel ile mutlu bir evliliği ve Yeda ile Yade adından iki kızı olan Zeynep Demirel, 23 Şubat'ta üçüncü kez anne oldu. Zeynep Demirel ile Volkan Demirel, üçüncü kızlarına Yasmin adını verdi.