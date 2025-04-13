Zeynep Demirel doğum sonrası ilk kez anlattı: Hamilelik boyunca kızları hazırlamakla uğraştım

"TEKERLEME GİBİ OLMASIN İSTEDİK"

Çocuklarının isimleriyle ilgili açıklama yapan ünlü isim "Bizim bir v,y,z mottomuz var. Volkan, Zeynep... Ortada da y harfi olduğu için y harfi takıntımız var. Yade aslında çok eski bir isimdi. Yeda'nın ismini de Volkan diretti. Yasmin'de de artık tekerleme gibi olmasın biraz daha bilindik isimlere gidelim dedim" şeklinde konuştu.