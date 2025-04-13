Zeynep Demirel doğum sonrası ilk kez anlattı: Hamilelik boyunca kızları hazırlamakla uğraştım

Volkan Demirel ile birlikte üçüncü çocukları Yasmin'i kısa bir süre önce kucağına alan Zeynep Demirel, doğum sonrası ilk kez bir programa konuk oldu. Ünlü isim, kızlarının kardeşleri olacağını öğrendiği anda yaşananları anlattı.

Zeynep Demirel doğum sonrası ilk kez anlattı: Hamilelik boyunca kızları hazırlamakla uğraştım - 1

2010 yılından bu yana eski futbolcu Volkan Demirel ile mutlu bir evliliği ve Yeda ile Yade adından iki kızı olan Zeynep Demirel, 23 Şubat'ta üçüncü kez anne oldu. Zeynep Demirel ile Volkan Demirel, üçüncü kızlarına Yasmin adını verdi.

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Zeynep Demirel doğum sonrası ilk kez anlattı: Hamilelik boyunca kızları hazırlamakla uğraştım - 2

Büyük bir mutluluk yaşayan Zeynep Demirel, oğumdan sonra ilk kez bir programa konuk oldu.

Zeynep Demirel doğum sonrası ilk kez anlattı: Hamilelik boyunca kızları hazırlamakla uğraştım - 3

"SAKİN BİR BEBEK"

YouTube'da Aslıhan Doğan Turan'ın sorularını yanıtlayan Zeynep Demirel, Yasmin ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sakin bir bebek. Bebeklikleri hepsinin kolaydı. Bana göre hamilelik zor. Ortanca hamileliğim en kolaydı. İkinciyi evde 20 dakikada suda doğurdum. Son doğumumda 5 saat sancı çektim."

Zeynep Demirel doğum sonrası ilk kez anlattı: Hamilelik boyunca kızları hazırlamakla uğraştım - 4

"TEKERLEME GİBİ OLMASIN İSTEDİK"

Çocuklarının isimleriyle ilgili açıklama yapan ünlü isim "Bizim bir v,y,z mottomuz var. Volkan, Zeynep... Ortada da y harfi olduğu için y harfi takıntımız var. Yade aslında çok eski bir isimdi. Yeda'nın ismini de Volkan diretti. Yasmin'de de artık tekerleme gibi olmasın biraz daha bilindik isimlere gidelim dedim" şeklinde konuştu.

Zeynep Demirel doğum sonrası ilk kez anlattı: Hamilelik boyunca kızları hazırlamakla uğraştım - 5

"KÜÇÜK OLAN 'İSTEMİYORUM, GERİ GÖNDER' DİYE TUTTURDU"

Ünlü isim, kızlarının kardeşleri olacağını öğrendiği anda yaşananları ise şöyle anlattı:

"Yasmin'e hamile olduğumu öğrendim, çocuklara açıklayacağız. Aldık karşımıza ikisi de ağlamaya başladı. Büyük olan dedi ki 'Bir tane doğurdun zaten bundan ne hayır görüyorsun ki bir tane daha doğuruyorsun!' Diğeri 'ben evin küçüğüydüm şimdi başka birisi olacak. İstemiyorum, geri gönder' demeye başladı. Hamilelik süreci boyunca onları hazırlamakla uğraştım."

Zeynep Demirel doğum sonrası ilk kez anlattı: Hamilelik boyunca kızları hazırlamakla uğraştım - 6

"YADE İLE ARKADAŞ GİBİYİZ"

Büyük kızı Yade ile ilgili de konuşan Demirel, "Yade 11 yaşında ama babasına çok benziyor. Yade ile tam arkadaş gibiyiz. Beraber alışverişe gitmek, dertleşmek çok zevkli" dedi.

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