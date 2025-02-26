Zeynep Demirel'den doğum sonrası yeni paylaşım: Sanki ilk defa bu duyguları yaşıyor gibiyim

"HER DOĞUM FARKLIYMIŞ"

Ünlü isim, sözlerine "Kendisi 4 kiloluk bir nur topu gibi olup, bana da verilmesi gereken nur topu gibi bir 25 kilo bırakarak, ve önceki tecrübelerime dair ne varsa bildiğim hepsini alt üst ederek dünyaya gözlerini açtı. Evet doktorumun da dediği gibi her doğum farklıymış…" diye devam etti.