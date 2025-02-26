Zeynep Demirel'den doğum sonrası yeni paylaşım: Sanki ilk defa bu duyguları yaşıyor gibiyim
Zeynep Demirel ile Volkan Demirel, birkaç gün önce üçüncü kez anne baba olmanın sevincini yaşadı. 3. kızlarına Yasmin adını veren ünlü çiftten Zeynep Demirel, doğum sonrası ilk paylaşımını yaptı. 5 saat sancı çektiğini ifade eden ünlü isim, doğum sürecini anlattı.
2010 yılından bu yana eski futbolcu Volkan Demirel ile mutlu bir evliliği ve Yeda ile Yade adından iki kızı olan Zeynep Demirel, üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşadı.