Zeynep Demirel'den doğum sonrası yeni paylaşım: Sanki ilk defa bu duyguları yaşıyor gibiyim

Zeynep Demirel ile Volkan Demirel, birkaç gün önce üçüncü kez anne baba olmanın sevincini yaşadı. 3. kızlarına Yasmin adını veren ünlü çiftten Zeynep Demirel, doğum sonrası ilk paylaşımını yaptı. 5 saat sancı çektiğini ifade eden ünlü isim, doğum sürecini anlattı.

Zeynep Demirel'den doğum sonrası yeni paylaşım: Sanki ilk defa bu duyguları yaşıyor gibiyim - 1

2010 yılından bu yana eski futbolcu Volkan Demirel ile mutlu bir evliliği ve Yeda ile Yade adından iki kızı olan Zeynep Demirel, üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

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Zeynep Demirel'den doğum sonrası yeni paylaşım: Sanki ilk defa bu duyguları yaşıyor gibiyim - 2

Üçüncü çocuklarına kavuşmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftten Zeynep Demirel'den doğum sonrası ilk paylaşım geldi.

Zeynep Demirel'den doğum sonrası yeni paylaşım: Sanki ilk defa bu duyguları yaşıyor gibiyim - 3

"BU BİZİM DOĞUM HİKAYEMİZ"

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda doğum sürecini anlatan ve 25 kilo aldığını belirten Demirel şu ifadeleri kullandı:

"Aylar önce bir hamilelik günlüğü başlatmıştım buradan. Dilim yettiğince kendi tecrübelerimi paylaştım, sizlerden de çok güzel mesajlar, öneriler aldım, birbirimize destek olduk. Bu son video, bizim doğum hikayemiz…"

Zeynep Demirel'den doğum sonrası yeni paylaşım: Sanki ilk defa bu duyguları yaşıyor gibiyim - 4

"Yasmin Hanım (beni sürekli hala doğurmadın mı diye darlamalarınıza rağmen, ki ben de çok darlanmıştım artık) aslında beklediğimiz tarihten 10 gün kadar erken gelmeyi seçti."

Zeynep Demirel'den doğum sonrası yeni paylaşım: Sanki ilk defa bu duyguları yaşıyor gibiyim - 5

"ÇOK BÜYÜK KONUŞTUN DEDİRTTİ"

Üçüncü kez anne olan Demirel, “Ben ikinci doğumumu evde ve 20 dakikada yapmış kadınım, 'bunu 5 dakikada doğurur çıkarım' diye böbürlenen anasına 5 saat sancı çektirerek (bu noktada mübalağasız anam ağladı deyimi gerçek olmuştur) yine çok büyük konuştun dedirtti" dedi.

Zeynep Demirel'den doğum sonrası yeni paylaşım: Sanki ilk defa bu duyguları yaşıyor gibiyim - 6

"HER DOĞUM FARKLIYMIŞ"

Ünlü isim, sözlerine "Kendisi 4 kiloluk bir nur topu gibi olup, bana da verilmesi gereken nur topu gibi bir 25 kilo bırakarak, ve önceki tecrübelerime dair ne varsa bildiğim hepsini alt üst ederek dünyaya gözlerini açtı. Evet doktorumun da dediği gibi her doğum farklıymış…" diye devam etti.

Zeynep Demirel'den doğum sonrası yeni paylaşım: Sanki ilk defa bu duyguları yaşıyor gibiyim - 7

"BİR SÜRE YAKA SÜSÜM GİBİ GEZECEK"

Ardından hastane personeline teşekkür eden Zeynep Demirel, "Bana gelince, sanki ilk defa bu duyguları yaşıyor gibiyim, onu ne kucağımdan indiresim, ne de kimselere veresim var. Bir süre yaka süsüm gibi gezecek galiba benimle… İstemeyenlere sonsuz saygı duymakla beraber, Allah isteyen herkese nasip etsin diyorum" ifadelerini kullandı.

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