Zeynep Gülmez'den kazada hayatını kaybeden eski eşi Tolga Güleryüz'e veda: Affet beni

"SENİ ÇOK SEVDİM HEP SEVECEĞİM"

Begüm Öner sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şimdi bana siyah-beyaz yap bunu derdin ama ben senin enerjine neşene gölge düşürmek istemedim be Tolgiş… Seni çok sevdim hep de çok seveceğim."

Begüm Öner bir başka paylaşımında "Hiç yakışmadı bu sana be! İnanmak imkansız boşluğun çok büyük. Çok güzel hayallerimiz vardı bizi bekleyen. Vedan çok ani. Şakaların kulaklarımdan hiç eksilmeyecek çok anacağız seni ama çok sensiz, çok buruk, çok yarım… Gittiğin yerde çok mutlu ol emi" ifadelerini kullandı.