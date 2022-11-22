Zeynep Gülmez'den kazada hayatını kaybeden eski eşi Tolga Güleryüz'e veda: Affet beni

Amasya'da meydana gelen kazada tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs TIR'a arkadan çarptı. Yaşanan trafik kazası sırasında Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.
Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu ve Filiz Özbek ise hastaneye kaldırıldı.
Oyuncu Zeynep Gülmez, kazada hayatını kaybeden eski eşi Tolga Güleryüz’ü sosyal medya hesabında andı.
Genç yaşta hayatını kaybeden Güleryüz'ün fotoğrafını paylaşan Zeynep Gülmez, “Kabullenmek çok zor. Acıyı yazmak. Kelimeler anlamsız gelir. Boş... Ben seni affettim... Affet beni..." ifadelerini kullandı.
Yönetmen Tolga Güleryüz, oyuncu Zeynep Gülmez ile 2015 yılında nikah masasına oturmuş ve 2017 yılında boşanmıştı.
Bugün sosyal medyadan bir paylaşım yapan Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Begüm Öner, hayatını kaybeden oyuncu Tolga Güleryüz ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.
Begüm Öner sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şimdi bana siyah-beyaz yap bunu derdin ama ben senin enerjine neşene gölge düşürmek istemedim be Tolgiş… Seni çok sevdim hep de çok seveceğim."
Begüm Öner bir başka paylaşımında "Hiç yakışmadı bu sana be! İnanmak imkansız boşluğun çok büyük. Çok güzel hayallerimiz vardı bizi bekleyen. Vedan çok ani. Şakaların kulaklarımdan hiç eksilmeyecek çok anacağız seni ama çok sensiz, çok buruk, çok yarım… Gittiğin yerde çok mutlu ol emi" ifadelerini kullandı.
Kazada yaralanan Melis İşiten yaptığı paylaşımda "Seni seviyorum. Işıklar içinde uyu Tolga'm" notunu ekledi.
İşiten, "Çok büyük bir şey yaşadık. Kaybımız ve acımız tarifsiz. Biz sağ kaldık, buna şükredip hayatımıza devam etmek için güçlü olacağız. Beraberiz. Sergen'in bilinci açık... Geçecek, geçireceğiz. Seviyorum" mesajını paylaştı.