Zeynep Bastık: Omurga kemiklerim kırıldı

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser veren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, omurga kemiklerinde kırık olduğunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Zeynep Bastık: Omurga kemiklerim kırıldı - 1

Son dönemde "Ara" şarkısıyla ve Tolga Akış ayrılığıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Zeynep Bastık: Omurga kemiklerim kırıldı - 2

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser veren ünlü şarkıcı, "Ben 2 gün önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum" dedi.

Zeynep Bastık: Omurga kemiklerim kırıldı - 3

"AMELİYATLIK DEĞİLİM"

Bastık "Ameliyatlık değilim ama bir süre korseli bir şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım" ifadelerini kullandı.

Zeynep Bastık: Omurga kemiklerim kırıldı - 4

"SANCILAR ÇEKİYORUM"

Şarkıcı, "Ciddi ağrılar ve harekete bağlı olarak sancılar çekiyorum ama iyi olacağım. Bir süre konserlerde ve sivil hayatta görüşemeyeceğiz. En çok da bunun için üzgünüm" dedi.

Zeynep Bastık: Omurga kemiklerim kırıldı - 5

KATAR'DA KONSER VERDİ

Bastık, başkent Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirmişti. 

Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı.

N-LIFE HABERLERİ

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